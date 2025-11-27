Silvia Salis sfida Schlein? L'ultima proposta ai "sindaci progressisti"

E ancora: "Il sindaco di Genova rispetti le direttive del governo e del ministro Valditara. Se questa decisione mira a sostenere la sua eventuale candidatura alla guida del Pd lo dica chiaramente e cerchi altri modi per le sue ambizioni personali, senza farlo sulla pelle dei bambini". Dello stesso parere il deputato della Lega Rossano Sasso per cui "la Salis intende fare concorrenza alla sua rivale Schlein sull’ideologia gender, peccato lo faccia sulla pelle delle famiglie genovesi e di bambini di appena 3 anni!. Un sindaco dovrebbe pensare a risolvere i problemi della propria città e non a fare propaganda politica nelle scuole. Ci dica la Salis in che modo intende fare educazione sessuale a bimbi di 3 anni: sono molto curioso. Visto a cosa ci hanno abituato gli attivisti di sinistra nelle scuole, se fossi un genitore genovese sarei molto preoccupato". D'altronde in conferenza stampa la Salis ha rivendicato l'iniziativa: "Mi chiedono perché di questo attivismo e io rispondo che un sindaco progressista ha il dovere di occuparsi dei diritti e, visto il presente in cui viviamo, credo fosse importante dare un segnale. Ne abbiamo la responsabilità".