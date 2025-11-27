Fratoianni e Bonelli, "basta menzogne tour": altra carnevalata contro Meloni

Ossessioni sinistre, emergenza permanente, tarli impossibili da eliminare. Già, perché Avs ora per "salvare il Paese" da Giorgia Meloni si inventa l'ultima carnevalata: il "Basta menzogne tour".
Roba da ridere, ma presa tremendamente sul serio da Nicola Fratoianni, che fa ricorso ai consueti toni apocalittici, il tutto in una conferenza stampa convocata ad-hoc: "Non è più il tempo dei rinvii e dei ritardi, è il momento di costruire un'alternativa al governo della destra".
Fratoianni ha poi spiegato che serve un’alleanza “con il paese, per il paese e nel paese”, formula che ricorda un gioco di preposizioni più che un progetto politico. Per gennaio, dunque, è stato proclamato il grande evento: il “Basta menzogne tour”, appunto, iniziativa che sin dal nome tradisce l'ossessione coltivata nei confronti di Meloni e del governo. Un tour, in tandem va da sé con Angelo Bonelli, in cui i due leader proporranno le loro sempiterne ricette, quali l’adeguamento degli stipendi all’inflazione e tasse, leggasi patrimoniale. Fratoianni assicura: "Vogliamo restituire speranza a chi l'ha persa". Convinto lui...
Dunque le parole di Angelo Bonelli, ancor più ipertrofico e scatenato. Ha parlato sin dal principio di "governo delle bugie", denunciando ogni possibile nefandezza: precarietà, crisi sanitaria, problemi ambientali, inefficienze energetiche e via sproloquiando. Bonelli ha poi insistito sulla necessità di un’agenda comune con il resto dell’opposizione e di maggiore attenzione a giovani, scuola pubblica, ricerca e lavoro. E per rendere tutto più urgente, ha invitato a "accelerare sulla costruzione di un'agenda comune".
Il "basta menzogne tour", assicurano, coinvolgerà società civile, sindacati e imprenditori: come sempre, la grande ammucchiata. "Con queste e altre iniziative intendiamo affrontare i prossimi giorni per poter costruire un cambiamento molto forte nel paese", spara Fratoianni. "Non ci fermiamo davanti ai limiti della destra, vogliamo costruire l'inferno necessario per cambiare l'Italia", conclude Bonelli. Aspetta e spera...