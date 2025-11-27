Fratoianni e Bonelli, "basta menzogne tour": altra carnevalata contro Meloni

Ossessioni sinistre, emergenza permanente, tarli impossibili da eliminare. Già, perché Avs ora per "salvare il Paese" da Giorgia Meloni si inventa l'ultima carnevalata: il "Basta menzogne tour". Roba da ridere, ma presa tremendamente sul serio da Nicola Fratoianni, che fa ricorso ai consueti toni apocalittici, il tutto in una conferenza stampa convocata ad-hoc: "Non è più il tempo dei rinvii e dei ritardi, è il momento di costruire un'alternativa al governo della destra". Fratoianni ha poi spiegato che serve un’alleanza “con il paese, per il paese e nel paese”, formula che ricorda un gioco di preposizioni più che un progetto politico. Per gennaio, dunque, è stato proclamato il grande evento: il “Basta menzogne tour”, appunto, iniziativa che sin dal nome tradisce l'ossessione coltivata nei confronti di Meloni e del governo. Un tour, in tandem va da sé con Angelo Bonelli, in cui i due leader proporranno le loro sempiterne ricette, quali l’adeguamento degli stipendi all’inflazione e tasse, leggasi patrimoniale. Fratoianni assicura: "Vogliamo restituire speranza a chi l'ha persa". Convinto lui...

Torino, imam espulso perché inneggia alla strage? Avs protesta in strada La sinistra dice no all'espulsione dell'imam fondamentalista. I rappresentanti delle opposizioni in piazza a Tor...

Dunque le parole di Angelo Bonelli, ancor più ipertrofico e scatenato. Ha parlato sin dal principio di "governo delle bugie", denunciando ogni possibile nefandezza: precarietà, crisi sanitaria, problemi ambientali, inefficienze energetiche e via sproloquiando. Bonelli ha poi insistito sulla necessità di un’agenda comune con il resto dell’opposizione e di maggiore attenzione a giovani, scuola pubblica, ricerca e lavoro. E per rendere tutto più urgente, ha invitato a "accelerare sulla costruzione di un'agenda comune".

Greta occupa l'Università di Verona, con lei candidati di Avs e centri sociali Venghino signori Venghino! Riecco Greta e il suo circo. La signorina Thunberg, ormai 22enne, col sostegno di Avs e dei c...