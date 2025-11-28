Eugenio Giani è ovunque, ma sul caso della patente ritirata non dice niente

«Eugenio c’è sempre, te lo trovi anche al matrimonio di tua cugina senza sapere il perché. Giani è così, è sempre in mezzo alla gente ed è innamorato della sua terra». In quasi tre anni alla guida del Pd, la cosa migliore fatta da Elly Schlein ci pare proprio questo ritratto al fulmicotone di Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana talmente presente fra i suoi che, infatti, si è materializzato perfino in autostrada in soccorso della fedelissima Cristina Manetti, assessore alla felicità e al cinema. La vicenda è nota, l’abbiamo raccontata ieri. Il 13 ottobre, giorno dell’esito delle ultime elezioni Regionali in Toscana, Manetti per evitare il traffico bloccato allo svincolo di Sesto Fiorentino si butta sulla corsia d’emergenza ma la Polizia Stradale la becca.
Nei concitati minuti successivi, durante la notifica della sanzione, compare Giani che prende in carico la vettura e poi accompagnerà la stessa Manetti dal prefetto. Per rimettere insieme i cocci? Certo che quel che resta sotto le scarpe dei “nostri” è palese e non ha un bel colore né un bel profumo, nonostante Manetti abbia provato a giustificarsi, sostenendo che la sua fosse una manovra fatta per fermarsi, «per colpa di un abbassamento di pressione». Talmente innocente che il suo avvocato ha ritirato il ricorso presso il giudice di pace e la vicenda giudiziaria è finita con due mesi di patente sospesa e multa da 430 euro pagata.
La vicenda politica, invece, quella no, non sarebbe finita per niente perché l’opportunità dell’intervento di Giani è totalmente irrituale e tutta da spiegare. Oddio. Il fatto che il governatore sia comparso al fianco della Manetti, al posto giusto nel momento giusto, non stupisce nessuno. Giani è manifestazione plastica del carpe diem, più ubiquo di Moby Dick: fosse un calciatore sarebbe Luka Modric, sempre nel vivo dell’azione. Il rituale tuffo di Capodanno nell’Arno? Giani presente, col costumone bianco e rosso. L’altro tradizionale tuffo, quello estivo al Canto alla Rana, a pochi chilometri dalla sorgente del fiume Arno? Giani c’è, due passi sulle rocce e giù. Inaugurano il primo tratto del Distretto irriguo 23, a Foiano della Chiana? Giani c’è, e apre le pompe. Pulizia, bonifica e abbattimenti all’ex area Arlecchino al Lido di Camaiore? Ci pensa Giani: caschetto, mazza, giubbotto ad alta visibilità (come se non ne avesse abbastanza), completo blu e scarpe scamosciate, alla faccia della sicurezza sul lavoro. Alluvione causata dall’Arno? Giani sorvola la zona in elicottero (con annessa ripresa tv). Parte la Fiera del brigidino a Lamporecchio? Giani è in prima fila. Lancio del formaggio a Careggine? Giani fuoriclasse. Autolinee Toscane rinnova la flotta dei bus? Guida Giani. C’è la neve all’Abetone? Giani come Tomba, le piste le apre lui. Fiera della tecnologia alla Leopolda? Giani più reale che mai entra nel Metaverso col visore. Avete bisogno del barbiere? Andate da Carmine Marra, ma potreste dovervi mettere in fila perché è amico fraterno di Giani (che l’ha candidato alle Regionali, dove ha preso 36 voti...) e magari sulla poltrona trovate proprio Eugenio. Sì, anche lì...
Ieri Giani è comparso alla presentazione della Firenze Marathon, oggi sarà a Siena, al cantiere dell’ospedale Santa Maria delle Scotte, e poi a Sollicciano, carcere dove i detenuti lamentano grosse difficoltà sulle loro condizioni “abitative” e per il quale intende spendersi in prima persona. Giani di tutto di più. Di chiarire la faccenda Manetti però al momento non se ne parla, non ne parla.