FdI ridicolizza Elly Schlein in fuga: basta questa foto

La netta sensazione, un po' a tutte le latitudini, è che Elly Schlein non abbia rimediato una bella figura (eufemismo). Si parla dell'imminente edizione di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, in calendario dal 6 al 14 dicembre a Roma, presso i Giardini di Castel Sant'Angelo.

Breve riassunto dei fatti: FdI invita alla kermesse la segretaria del Pd, la quale ribatte affermando che si sarebbe palesata soltanto per un confronto diretto con Giorgia Meloni. Insomma, Schlein vuole sin dal principio decidere il programma a casa degli altri, già non il massimo della vita.

A quel punto il premier a sua volta ribatte rendendosi disponibile, ma a un dibattito a tre, alla presenza anche di Giuseppe Conte. Una sorta di due contro uno motivato da Meloni con il fatto che, ad oggi, ancora non si sa chi sia il leader del centrosinistra (Schlein e Conte, infatti, potrebbero sfidarsi nelle primarie per la leadership). Di fronte alla controproposta, Schlein grida al trappolone, parla di un tentativo di delegittimarla e, in sostanza, risponde picche. Fugge dal confronto. Come detto, non una grande figura, soprattutto perché il leader del M5s, da par suo, ha ribadito la piena disponibilità al confronto.

E di fronte a questo scenario, di fronte a questi fatti, ecco che FdI non fa sconti. Nel dettaglio, su X, è proprio l'account di Atreju a picchiare duro contro Schlein. Nelle ultime due ore due post, entrambi ficcanti. In uno ecco i volti di Bertinotti, Enrico Letta, Renzi, Bonelli e Giuseppe Conte, i quali compongono la scritta: "Grazie per aver reso Atreju un luogo di confronto". Ma c'è anche il faccione della Schlein, sotto al quale campeggia la scritta "tu no".

Dunque il secondo post, ancor più diretto. Sfondo azzurrino, la scritta Elly, sulla sinistra una donna in fuga. Non c'è neppure bisogno di spiegarlo...