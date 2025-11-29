Giorgia Meloni, FdI spiana il Fatto Quotidiano: "Provate a uscire dalla redazione"

"Il Fatto si interroga sul consenso di Giorgia Meloni. Basta mettere il naso fuori dalla redazione: i risultati di questo Governo sono sotto gli occhi di tutti. Per questo gli italiani si fidano di lei": con queste parole Fratelli d'Italia risponde ai dubbi del quotidiano di Marco Travaglio che, non si sa come, non riesce a spiegarsi il successo della premier anche a tre anni di distanza dall'insediamento a Palazzo Chigi. Una circostanza, questa, che rende il governo attuale diverso da molti di quelli che l'hanno preceduto. Esecutivi che invece il consenso lo perdevano proprio governando.

In un post sui social, dunque, l'account di FdI ha elencato i veri cinque motivi per cui la presidente del Consiglio non perde consenso, ma anzi lo guadagna in cifre sempre maggiori, come emerge dai sondaggi. "1-è credibile, 2-guida un governo stabile, 3-gode di autorevolezza internazionale, 4-contrasta l'illegalità, 5-resiste alle vostre bugie", hanno scrittp i meloniani. Che infine hanno chiosato con un chiarissimo "Fatevene una ragione".