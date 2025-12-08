Clemente Mastella, schiaffi a Roberto Fico: "Politico triste, se ne frega di mio figlio"

Una polemica surreale che alza il velo sulle trame della sinistra dalle parti della Campania. Dopo il voto e la vittoria di Fico spinto dai cacicchi locali, ecco che arriva la resa dei conti con gli incarichi in Giunta. E qui i nodi tornano al pettine con Clemente Mastella impegnato a bombardare proprio il governatore in un'intervista sul Corriere: "Con la nostra lista, a Benevento e provincia, abbiamo surclassato tutti i partiti in assoluto. Il 'brand Mastella' coincide alla perfezione con il territorio che rappresentiamo politicamente e questi numeri ne sono la prova. È un rapporto ombelicale", è la premessa riferendosi ai quasi 14mila voti alle elezioni regionali in Campania per il figlio Pellegrino.

"Alla vigilia delle elezioni, alcuni simpatici detrattori avevano chiesto all’Intelligenza artificiale di pronosticare il nostro risultato. L’AI, o come caspita si chiama, aveva risposto che non avremmo superato il 2,5%. Ecco: a Benevento città siamo arrivati al 27%", ha aggiunto. E qui arriva il siluro su Fico che non vuole mettere suo figlio in Giunta.