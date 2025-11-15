Fico e la barca, FdI contro il M5s: "Per loro va bene solo la propaganda di Report"

"Violata la par condicio". Il Movimento 5 Stelle scatena l'inferno contro Salvo Sottile e Far West, programma di approfondimento del venerdì sera di Rai 3, colpevole di aver mandato in onda il 14 novembre, alla vigilia delle elezioni regionali in Campania, un servizio sulla "barca della discordia" di Roberto Fico. E da Fratelli d'Italia arriva una risposta durissima ai grillini.
Riepiloghiamo: i 5 Stelle annunciano che presenteranno una interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai contro Far West, in quanto il servizio sulla barca di Fico (candidato governatore per il centrosinistra in Campania) "non è giornalismo d'inchiesta" ma un copia-incolla della "propaganda di destra" sulla questione del gozzo Paprika, di proprietà dell'ex deputato del M5s nonché presidente della Camera, che secondo FdI sarebbe stato ormeggiato anche in una zona off limits di Nisida, in quanto militare.
Le parole dei 5 stelle sono durissime, ma a stretto giro di posta arriva la replica di Fratelli d'Italia: "Il Movimento Cinque Stelle, come i suoi alleati del Pd, non si smentisce mai, per loro il giornalismo d'inchiesta è tale soltanto quando serve ad attaccare gli avversari politici, invece quando serve a scoprire le loro opacità, i loro silenzi imbarazzati allora ecco la solita cantilena del 'servizio pubblico usato come megafono per operazioni degradanti per il giornalismo'", accusano gli esponenti meloniani membri della Commissione di Vigilanza Rai.
"Chissà però, come mai, rimangono silenti quando a essere oggetto di attenzione, in alcuni casi ai limiti dell'ossessione, sono altri partiti specie se è Fratelli d'Italia. La verità è che il M5s è allergico al vero giornalismo d'inchiesta ed è pronto a invocare il bavaglio perché vorrebbe che sul Servizio pubblico esistesse soltanto la propaganda di Report. Ma se ne faccia una ragione quella stagione è finita". Appuntamento in Vigilanza, dunque. Ma prima ancora, gli elettori campani esprimeranno il loro giudizio alle urne.