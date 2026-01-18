Lucano arruola la palestinese napoletana

Uè! ‘Na palestinese napulitana, silurata alle Regionali in Campania, è diventata assistente parlamentare di Domenico Lucano detto Mimmo, eurodeputato della Bonelli&Fratoianni, sindaco di Riace e condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale in merito a irregolarità nella gestione dei migranti. ‘Na palestinese napulitana, come si era presentata in campagna elettorale, è Souzan Fatayer, 60enne italo-palestinese la quale si è segnalata per la condivisione di un video, su Facebook, in cui compariva la seguente frase, in discreta evidenza: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler».
“Questo ebreo” era l’ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar. La napulitana inneggiava forse all’Olocausto? Figuriamoci, e il primo a chiarirlo è stato il Bonelli, al quale crediamo sempre: la nuova pupilla di Avs, terza dopo Soumahoro e la Salis, ha pubblicato il post sovrappensiero. Per Paolo Mieli, invece, la Fatayer era «in leggerissimo sovrappeso». La sinistra s’è scagliata contro l’ex direttore del Corriere, mica sulla signora. «È sessismo!», «Si vergogni!», «Solidarietà alla napulitana!».
Bonelli, che deposti i sassi dell’Adige prosciugato dalla Meloni ha trovato nuovo fulgore nelle battaglie filo-islamiche, non ne ha voluto sapere di ritirare la candidatura della signora. Stavolta per l’Angelo niente esposti in procura, a differenza di quanto fa quotidianamente per denunciare le malefatte «delle destre». Immaginatelo al posto di polizia più vicino a casa: «Buongiorno onoré, chi denuncia oggi?».
LA RIBALTA
Fatayer, fino al “post” su Hitler, erano solo delle torte salate mediorientali – spesso a forma di mezzaluna – piene di carne, formaggio, spinaci e spezie. Oggi Fatayer è un pezzo forte di Avs, assistente accreditata di Lucano, quindi braccio sinistro con ufficio a Bruxelles. Con Lucano, alle elezioni europee del 2024, si era candidata in ticket (silurato anche lì), erano sullo stesso santino elettorale. Fatayer poi s’è fatta pubblicità pure in arabo. Santini islamici.
Torniamo al video. «È stata una disattenzione», si era giustificata il portento pro-Pal di Alleanza Verdi Sinistra. Può succedere: a chi non è mai capitato di condividere parole che inneggiano all’Olocausto? E infatti la signora ha chiarito di essere contraria all’Olocausto. Riportiamo dalla pagina Wikipedia dell’eroina pro-Pal: «La candidatura di Fatayer alle Europee 2024 ha ricevuto critiche dagli oppositori, in particolare da Fratelli d’Italia, per la sua schiettezza sugli abusi da parte delle Idf (le forze di difesa israeliane, ndr) e per aver paragonato i sionisti ai nazisti, il che ha portato alcuni membri di Fdi a definirla antisemita. Ah, “per la sua schiettezza”... Fatayer è un’insegnante. Rileggiamo il curriculum per ricordarci che, riportiamo fedelmente, è traduttrice, interprete, accademica e attivista italiano-palestinese. Ha collaborato, o collabora, con l’Università “L’Orientale” di Napoli e con quella di Macerata.
IL PRECEDENTE
C’è da dire che Avs è molto accurata nella scelta degli assistenti degli europarlamentari. Ilaria Salis ad esempio, la quale peraltro si era spesa molto per l’elezione della napulitana palestinese – convegni (sic) e post sui social, ma stavolta senza il baffino – dicevamo che sant’Ilaria patrona delle case altrui ha ingaggiato in qualità di collaboratore locale Mattia Tombolini, attivissimo nei movimenti che reclamano case non loro e a sua volta balzato ai disonori delle cronache per un video in cui si vedeva bruciare un pupazzo ispirato alla Meloni e si sentiva un grido maschile: «Brucia stronza!». Tombolini è stato anche tra i principali contestatori antifascisti a “Più libri più liberi”, dove per la sinistra si è liberi solo se si espongono libri di sinistra. A Bruxelles però c’è un nuovo fenomeno. Pluribocciata alle elezioni, Avs non poteva rischiare che qualcuno le scippasse la napulitana palestinese. La Bonelli&Fratoianni si conferma la migliore scopritrice di talenti.