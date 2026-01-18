Lucano arruola la palestinese napoletana

Uè! ‘Na palestinese napulitana, silurata alle Regionali in Campania, è diventata assistente parlamentare di Domenico Lucano detto Mimmo, eurodeputato della Bonelli&Fratoianni, sindaco di Riace e condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale in merito a irregolarità nella gestione dei migranti. ‘Na palestinese napulitana, come si era presentata in campagna elettorale, è Souzan Fatayer, 60enne italo-palestinese la quale si è segnalata per la condivisione di un video, su Facebook, in cui compariva la seguente frase, in discreta evidenza: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler».

“Questo ebreo” era l’ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar. La napulitana inneggiava forse all’Olocausto? Figuriamoci, e il primo a chiarirlo è stato il Bonelli, al quale crediamo sempre: la nuova pupilla di Avs, terza dopo Soumahoro e la Salis, ha pubblicato il post sovrappensiero. Per Paolo Mieli, invece, la Fatayer era «in leggerissimo sovrappeso». La sinistra s’è scagliata contro l’ex direttore del Corriere, mica sulla signora. «È sessismo!», «Si vergogni!», «Solidarietà alla napulitana!».