Bologna, l'assessore Pd attacca le Forze Armate: "Le loro parole vanno filtrate"

"Le dichiarazioni dell'assessore alla Scuola e all'Educazione alla pace Pd del Comune di Bologna Daniele Ara sono gravissime. Nel giorno della presentazione delle iniziative dell'1 gennaio della Rete pace e non violenza dell'Emilia-Romagna ha affermato che, negli ultimi tempi nel rapporto tra istituzioni militari e giovani generazioni, 'notiamo un salto di qualità' da parte degli 'organismi militari, assolutamente legittimi in un Paese democratico, nel tentativo di dialogare direttamente con i giovani'. Dialoghi, invece, che 'vanno un attimo filtrati quando si parla con le giovani generazioni'. Parole che esprimono un pregiudizio vergognoso e inaccettabile nei confronti delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà per questo ennesimo e vergognoso attacco da parte del Partito Democratico, che ancora una volta si dimostra ideologicamente allergico alle divise - ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei -. Secondo questa visione distorta, nelle scuole potrebbe entrare chiunque, come, ad esempio, Francesca Albanese che hanno sostenuto e premiato, mentre uomini e donne che servono lo Stato in uniforme dovrebbero essere 'filtrati' e non dovrebbero poter parlare direttamente con gli studenti. Tutto ciò è profondamente irrispettoso e vergognoso. È una posizione che qualifica chiaramente l'atteggiamento del Partito Democratico sempre più vicino alle posizioni ideologiche estreme e sempre più ostile verso chi garantisce la sicurezza e la difesa dello Stato. Quelle di Ara sono affermazioni di una gravità inaudita".