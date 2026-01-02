Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein

Fino all'inizio del 2026 non c'è stata storia. Giorgia Meloni e, più in generale, il governo di centrodestra stanno continuando ad accumulare consenso. E la sinistra? Al momento, il campo largo arranca. E, soprattutto, non ha ancora individuato un leader con il quale la premier possa interfacciarsi. Era un segreto di Pulcinella, diventato poi palese quando Meloni ad Atreju aveva risposto per le rime a Elly Schlein, sostenendo che non spettasse a lei indicare chi fosse il federatore della sinistra.

Youtrend ha chiesto agli italiani chi potrebbe essere il leader del campo largo più in grado di insidiare Meloni: "Immagina che alle prossime elezioni si debba votare, oltre al partito, anche un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Se i candidati principali fossero Meloni per il centrodestra e uno dei seguenti per il campo largo, chi voteresti?". E il risultato è stato sorprendente.