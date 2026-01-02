Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein

di
Libero logo
venerdì 2 gennaio 2026
Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein

2' di lettura

Fino all'inizio del 2026 non c'è stata storia. Giorgia Meloni e, più in generale, il governo di centrodestra stanno continuando ad accumulare consenso. E la sinistra? Al momento, il campo largo arranca. E, soprattutto, non ha ancora individuato un leader con il quale la premier possa interfacciarsi. Era un segreto di Pulcinella, diventato poi palese quando Meloni ad Atreju aveva risposto per le rime a Elly Schlein, sostenendo che non spettasse a lei indicare chi fosse il federatore della sinistra.

Youtrend ha chiesto agli italiani chi potrebbe essere il leader del campo largo più in grado di insidiare Meloni: "Immagina che alle prossime elezioni si debba votare, oltre al partito, anche un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Se i candidati principali fossero Meloni per il centrodestra e uno dei seguenti per il campo largo, chi voteresti?". E il risultato è stato sorprendente. 

Schlein chiude l'anno col botto. Bartolo molla il Pd: "Cosa è diventato"

Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa diventato simbolo dell'accoglienza ai migranti ed ex europarlamentare, ha ann...

Il podio è infatti occupato da Giuseppe Conte, con il 49,9% di possibilità di insediare il premier. A Seguire Antonio Decaro con il 48,4%, Silvia Salis con il 48,2%, Paolo Gentiloni con il 47,2%, Elly Schlein con il 46,4% ed Ernesto Maria Ruffini con il 39,0%. Un risultato catastrofico per la leader del Partito democratico che si vede superare da altri esponenti del suo partito. E che soprattutto vede il suo alleato di coalizione al primo posto.

tag
giorgia meloni
sondaggio
elly schlein
giuseppe conte

Provaci ancora Elly Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Giù il cappello Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025

Brutte notizie per Elly Pd, il nuovo anno inizia con gli addii: chi lascia la Schlein

ti potrebbero interessare

Roberto Fico, ennesima figuraccia: "Nomina nulla", terremoto in Campania

Roberto Fico, ennesima figuraccia: "Nomina nulla", terremoto in Campania

Redazione
Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Redazione
Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025

Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025

Redazione
Da Giani a Decaro: ecco la squadra dei tuffatori rossi

Da Giani a Decaro: ecco la squadra dei tuffatori rossi

Andrea Muzzolon