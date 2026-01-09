Giorgia Meloni, "legge anti-maranza": per i balordi la festa è finita

"Noi ci siamo occupati in passato di questa materia con il decreto che accompagnava il decreto su Caivano, raccogliendo consigli che venivano da magistrati che lavorano in quei territori risolvendo alcune lacune tra cui la possibilità di arrestare in flagranza un minore in possesso di arma di fuoco. Fummo accusati al tempo di arrestare i bimbi, il nostro intento era diametralmente opposto, era salvare quei minori": la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha detto nella conferenza stampa organizzata dall'ordine dei giornalisti e dall'associazione della stampa parlamentare, rispondendo a una domanda sulle baby gang e sul tema della sicurezza in Italia.

"Questo provvedimento non basta - ha aggiunto la premier facendo mea culpa - perché il fenomeno delle gang giovanili e dei cosiddetti maranza continua a imperversare. Sì, stiamo lavorando a un altro provvedimento specifico su questo tema, verrà presentato nei prossimi Cdm”.