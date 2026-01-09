Fratelli d'Italia, vandalizzata la sede di Cascina: "Ennesimo atto di violenza politica"

Libero logo
di
venerdì 9 gennaio 2026
1' di lettura

"Il vandalismo subito dalla sede di Fratelli d'Italia di Cascina (Pisa) non è un episodio isolato né casuale, ma si tratta dell'ennesimo atto di violenza politica che colpisce il nostro movimento e che si inserisce in una escalation preoccupante, cresciuta in modo evidente da quando Giorgia Meloni è alla guida del Governo". Lo denuncia in una nota la dirigente provinciale di FdI, Serena Bulleri, dopo che ignoti hanno strappato il logo del partito collocato sulla vetrata della sede.

"Siamo di fronte - ha aggiunto - a un clima preoccupante nel quale trovano spazio segnali allarmanti come quello di Cascina, che dovrebbe essere stigmatizzato da tutte le forze politiche, per dare un segnale chiaro a chi pensa di sostituire il confronto politico con l'odio, l'intimidazione e la violenza. Colpire una sede di partito significa colpire la democrazia nella sua forma più concreta, dove cittadini liberi si incontrano, discutono, si organizzano e partecipano alla vita pubblica. È un attacco diretto non solo a Fratelli d'Italia, ma al principio stesso del pluralismo politico".

Solidarietà a FdI è stata espressa da Giovanni Russo, segretario comunale del Pd: "L'atto vandalico che ha colpito la sede di Fratelli d'Italia a Cascina è grave e inaccettabile. Colpire una sede politica significa colpire un presidio di democrazia e di partecipazione, indipendentemente dalle appartenenze e dalle differenze di visione. Il confronto politico deve rimanere sempre sul piano delle idee, del dibattito e del rispetto reciproco. Ogni forma di violenza, intimidazione o vandalismo va condannata senza ambiguità".

