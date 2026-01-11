Francesca Albanese scatena ancora il caos nel Pd: cosa sta succedendo

Ci risiamo. Dopo averla portata in palmo di mano, idolatrata per mesi per la causa pro-Pal salvo andare in tilt quando sul palco ha sbeffeggiato il sindaco dem di Reggio Emilia reo di aver ricordato gli ostaggi israeliani presi dai terroristi di Hamas, Francesca Albanese torna a spaccare il Partito democratico. Le dichiarazioni dopo l’assalto dei centri sociali alla sede de La Stampa poi («Sia anche un monito per i giornalisti») hanno fatto il resto. Al centro c’è la cittadinanza onoraria, già concessa da alcuni Comuni di sinistra e il cui iter è stato avviato tre mesi fa anche da quello di Bologna, ma ormai è un percorso a ostacoli.
A sganciare la nuova bomba è il consigliere del Pd Cristina Ceretti, la quale ha riferito che in un incontro a porte chiuse il sindaco dem Matteo Lepore avrebbe detto di voler fermare la pratica. «Quando ci siamo confrontati nel suo ufficio a porte chiuse, non pubblicamente», ha detto la consigliera dem al Corriere di Bologna, il sindaco «mi ha confermato la sua volontà di non conferire in questo momento, a breve, o comunque insomma di non dare immediatamente corso a una cerimonia», con l’intenzione di «stoppare il conferimento».
A questo punto il centrodestra è tornato alla carica: «Se il sindaco ha cambiato idea lo dica, Francesca Albanese non può rappresentare Bologna», ha tuonato il capogruppo leghista, Matteo De Benedetto. «Lepore chiarisca pubblicamente se intende concedere la cittadinanza o se ha sposato la linea della sua minoranza, andando contro il voto effettivo della maggioranza di sinistra».
La collega Francesca Scarano (Fratelli d’Italia) ha rincarato la dose: «È l’ennesima spaccatura all’interno del Pd. Il sindaco, dopo le parole di Ceretti, non ha più scuse». Sennonché dal Pd si sono affrettati a smentire tutto. L’assessore Roberta Li Calzi controbatte: «Credo che il sindaco non abbia bisogno che altri componenti della giunta vadano a parafrasare il concetto molto chiaro che ha espresso».
Poi dal Comune arriva una presa di distanza (imbarazzata) dalla ricostruzione della consigliera dem, quindi l’assicurazione - in attesa della prossima dichiarazione contraria da parte della minoranza dem - che la cittadinanza onoraria non verrà revocata, anche se non è all’ordine del giorno la data di conferimento ufficiale, semmai ci sarà una cerimonia. La Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, colpisce ancora.