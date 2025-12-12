Tomaso Montanari fuori controllo: "L'Italia ripudia questo governo fascista"

Uno sciopero generale sulla manovra che assomiglia tantissimo a un pretesto per attaccare - anche con ferocia - la leader di Fratelli d'Italia -. "Il governo Meloni è nemico della Costituzione" perché "vuole controllare giudici, giornalisti e università" ed è contro "la Corte dei Conti che muove rilievi sul Ponte di Messina, capolavoro della ciarlataneria mannara di Matteo Salvini". Lo ha detto Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, intervenendo alla manifestazione della Cgil oggi a Firenze.
"L'Italia ripudia la guerra e ripudia questo governo fascista votato da una minoranza della nazione", ha aggiunto Montanari, secondo cui "questo governo ha una cultura profondamente fascista" e "lo sciopero di oggi ha un significato politico, perché la Costituzione ha un significato politico, rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza, e questa legge finanziaria fa esattamente il contrario". Intanto è spuntato fuori un cartello al corteo della Fiom- Cgil a Milano per lo sciopero generale. Un cartello - che ritrae la premier Giorgia Meloni, con il fez e il manganello - recita: "Buttiamo giù il governo Meloni Mussolini in gonnella".
"Oggi daremo voce nelle nostre manifestazioni in tutta Italia anche ai giornalisti di Repubblica e della Stampa, perché consideriamo che quello che sta succedendo sia un tentativo esplicito di mettere in discussione la libertà di stampa e la possibilità concreta di proseguire e di fare serie politiche industriali", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Firenze. "Mi sembra evidente quello che sta succedendo: abbiamo imprese e imprenditori che dopo aver fatto i profitti chiudono le imprese, se ne vogliono andare dal nostro paese per usare i soldi, e quella ricchezza è stata prodotta da chi lavora, da altre parti - ha proseguito Landini - Ecco, quelli che fanno i patrioti dove sono? Che tengono in piedi questo paese o difendono quelli che chiudono le aziende che investono da un'altra parte?".