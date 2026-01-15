Nuovo partito comunista, nuova lista di proscrizione: chi vogliono colpire

Il Nuovo partito comunista ci riprova e pubblica sul suo sito una lista di "proscrizione" - aggiornata al presente - con tutte quelle personalità considerate come “agenti dell’entità sionista in Italia e dei loro collaboratori”. Un lungo elenco in cui compaiono numerosi esponenti della società civile italiana, manager, politici, giornalisti e tante donne. In alcuni casi ci sono anche biografie e foto.

I nominativi sono in grassetto e in totale le categorie sono otto: quella più corposa riguarda proprio i giornalisti. O meglio: "Sionisti presenti nel sistema mass-mediatico e culturale italiano (dirigenti, giornalisti, intellettuali) particolarmente attivi nel sostegno alle iniziative dello Stato sionista d’Israele o suoi promotori in Italia”. Ma c'è anche quella delle personalità politiche: "Sionisti esponenti di partiti politici delle Larghe Intese o rappresentanti di fondazioni ed enti pubblici o associazioni attivi nel sostegno alle iniziative dello Stato sionista d’Israele”, tra cui c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.