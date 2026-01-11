PiazzaPulita, Sangiuliano smonta Montanari: "Esaltavate Pol Pot". Caos in studio

Volano stracci a PiazzaPulita. Al centro la commemorazione di Acca Larentia, l’evento annuale che si tiene il 7 gennaio a Roma in memoria dell’uccisione di tre giovani militanti del Fronte della Gioventù nel 1978. "L’equiparazione fra fascismo e comunismo è veramente intollerabile - esordisce Tomaso Montanari, ospite di Corrado Formigli -. Bisognerebbe ricordare che il presidente dell’Assemblea costituente è stato Terracini, che era un comunista, che i comunisti in Italia sono padri costituenti e che i fascisti sono i reietti che hanno devastato il paese, distrutto la libertà, si sono alleati con i nazisti. Questa equiparazione nella storia d’Italia – prosegue – è da rigettare interamente e come spesso ripete Alessandro Barbero giustamente, c’è anche una ragione, diciamo, filosofica. Il fascismo ha attuato fino in fondo la propria ideologia devastando il mondo. Il comunismo ha devastato il mondo purtroppo tradendo la propria ideologia. C’è una differenza filosofica profonda".
Parole che non trovano Gennaro Sangiuliano d'accordo. Per l'ex ministro della Cultura "non è vero, era esattamente quella l’ideologia del comunismo: fare milioni di morti". "Certo – risponde ironicamente Montanari – ma per favore, tu saresti anche giornalista".
E a quel punto Sangiuliano controbatte: "C’è stata una mozione del Parlamento europeo, votata anche da una metà dei parlamentari del Pd che ha equiparato nazismo e comunismo, sono due facce della stessa metà. Il leader comunista italiano Togliatti mandò a morte i dirigenti del partito comunista polacco e fece uccidere gli anarchici in Spagna. Togliatti era il numero due di Stalin, era il braccio destro, era l’esecutore delle nefandezze di Stalin. Il comunismo è questo. Non esiste un comunismo buono, stalinismo e comunismo sono la stessa identica cosa". Da qui l'affondo: "In Cambogia facevate le manifestazioni per esaltare Pol Pot, che ha ammazzato due milioni di suoi concittadini". "Non vale la pena di rispondere", commenta infine Montanari.