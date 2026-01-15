Silvia Salis, il sondaggio: Genova si ribella, bocciata senza appello

I genovesi bocciano il sindaco Silvia Salis. Questo è il verdetto di un sondaggio firmato da Tecné. I risultati restituiscono un quadro di sostanziale negativo. Per il 41% degli intervistati la città è rimasta sostanzialmente uguale rispetto al passato, mentre il 32% ritiene che Genova sia migliorata con l’insediamento della nuova giunta. Di contro, il 26% giudica la situazione peggiorata.

"I genovesi bocciano senza mezze misure l'incapacità di risolvere i problemi senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Il sondaggio Tecnè non lascia spazio alle interpretazioni: Silvia Salis ha deluso anche una larga parte di chi l'ha votata. È rimasto solo un genovese su cinque a credere alla sua narrazione secondo cui la colpa è sempre della giunta precedente. Abbiamo contrastato duramente l'aumento dell'Imu, poi tolto ma compensato dall'aumento dell'Irpef, l'eliminazione della gratuità per i mezzi pubblici, l'aumento dei biglietti dei musei, l'introduzione della tassa sugli imbarchi. Lo abbiamo fatto in aula consiliare, sui mezzi di comunicazione, insieme a tutta l'opposizione": queste le parole di Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale di NM- Orgoglio Genova.