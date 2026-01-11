Libero logo
Genova, "Faccetta nera" risuona al luna park. Silvia Salis: "Gravissimo"

domenica 11 gennaio 2026
Genova, "Faccetta nera" risuona al luna park. Silvia Salis: "Gravissimo"

2' di lettura

"Diffondere 'Faccetta nera' dalle casse di un’attrazione del Winter park a Ponte Parodi, a Genova, come successo ieri sera, è un gesto di una gravità assoluta. Lo è ancor di più se si considera che quel luogo è frequentato quotidianamente da migliaia di bambini, giovani e famiglie e che, per la sua realizzazione, il Winter park beneficia di significativi contributi pubblici da parte del Comune. A Genova non c’è e non ci sarà mai spazio per nostalgie fasciste".

Silvia Salis commenta così il video che circola in rete e che fa riferimento a quanto andato in scena ieri sera, sabato 10 gennaio. "Il video che sta circolando in rete, relativo ai fatti di ieri sera, è attualmente oggetto di tutti gli approfondimenti necessari - aggiunge la sindaca di Genova -. Purtroppo, non è l’unica città in cui durante queste festività si è diffusa questa moda incommentabile. Un gesto che, anche qualora non fosse dettato da precise motivazioni politiche, resta comunque un atto di profonda stupidità e irresponsabilità. Come cantava Giorgio Gaber, ‘Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po’ degli anni '20 un po’ romano è da str***i oltre che di destra’".

In ogni caso la prima cittadina fa sapere che "stiamo vagliando tutte le azioni possibili da parte dell’amministrazione pubblica, comprese eventuali sanzioni, e chiediamo lo stesso alle altre autorità competenti. Ci auguriamo una presa di posizione netta e immediata da parte degli organizzatori del Winter park, che porti all’esclusione dell’attrazione coinvolta. Ci attendiamo inoltre, nelle prossime ore, una condanna chiara e senza ambiguità da parte di tutti i partiti e i movimenti politici della città. Genova è e resterà sempre orgogliosamente antifascista".

genova
winter park
silvia salis

