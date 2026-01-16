Pd, sciacallata sul 18enne accoltellato a scuola a La Spezia: nel mirino c'è Meloni

Nemmeno il tempo di sapere in quali condizioni fosse il 18enne accoltellato in una scuola di La Spezia da un coetaneo, e da sinistra parte una indegna campagna politica contro il governo.

"Ancora coltellate, oggi in una scuola a Spezia, un ragazzo rischia la vita - scrive sui social Filippo Sensi, senatore del Pd -. Ci poniamo il tema come comunità? Oppure ci facciamo bastare l'ennesimo, inutile pacchetto sicurezza per dire quanto siamo duri? E' una tragedia. Sotto i nostri occhi. Ogni giorno". Il riferimento polemico è alle misure varate del governo contro maranza, baby gang e criminalità quotidiana all'insegna della "tolleranza zero". Per le opposizioni, però, è tutto solo e soltanto materiale da propaganda elettorale e mediatica.

Lo studente ferito oggi nell'istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia risulta ferito all'addome e alla milza e, dopo il trasporto in pronto soccorso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, è stato trasferito in sala operatoria. A colpirlo a coltellate è stato un altro studente, dopo una lite iniziata in bagno e terminata in aula. La polizia ha fermato il presunto aggressore e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un minorenne che in queste ore viene sentito in questura.