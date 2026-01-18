Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

La Spezia, Silvia Salis contro il governo: "Il decretino spot"

di
Libero logo
domenica 18 gennaio 2026
La Spezia, Silvia Salis contro il governo: "Il decretino spot"

2' di lettura

"Non si può banalizzare, cercare lo slogan o il decretino spot per incassare un consenso immediato, come sta facendo il governo": Silvia Salis, sindaca di Genova, lo ha detto in un'intervista a Repubblica parlando del 18enne accoltellato e ucciso da un coetaneo a scuola a La Spezia. Anche lei dunque, così come altri esponenti di centrosinistra, non ha perso l'occasione di puntare il dito contro l'esecutivo. Poi, il suggerimento: "È fondamentale mettere in campo delle politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno nella sua complessità". 

Commentando la stretta alle armi da taglio prevista nel pacchetto sicurezza su cui sta lavorando il Viminale, la prima cittadina ha detto: "È sempre auspicabile che ci siano meno armi in giro, soprattutto se c’è il rischio che possano usarle dei minori. E tuttavia, l’esecutivo continua a inasprire le pene e creare nuovi reati senza capire che questa non sia soluzione. Infatti sono al quarto anno di governo e sulla sicurezza non hanno ottenuto alcun risultato". Secondo la Salis la "ricetta" del governo "è sempre la stessa: sanzioni e repressione. Cosa risolvi quando chiedi a una famiglia – che magari non ha neanche i soldi per l’affitto – di pagare una multa di 500 o 1000 euro perché il figlio ha commesso un reato? Ma che Stato è uno Stato che ragiona così?". 

4 di Sera, Valditara inchioda la sinistra: "50 anni di pregiudizi e valori devastati"

"Quello che possiamo e a mio avviso dobbiamo fare è, in quelle scuole di maggior rischio dove vi sono pi&ugr...

La sua idea è "smettere di ignorare il disagio delle nuove generazioni, che non è solo sociale. Si presta pochissima attenzione al sostegno psicologico". E ancora: "Servono progetti a lungo termine per le comunità e l’inclusione. La priorità è investire il più possibile nelle scuole". Per Silvia Salis, inoltre, bisognerebbe coinvolgere di più i sindaci per combattere la microcriminalità: "Noi siamo anche bersaglio di continui attacchi politici. Trovo grotteschi i post di ministri, consiglieri e deputati di destra che accusano le grandi città di essere insicure perché sono amministrate dal centrosinistra. O non sanno che la sicurezza è responsabilità del governo – e questo è grave – oppure manipolano la realtà per screditare i sindaci che non siano della loro parte politica". 

La Spezia, Atif e la frase choc prima di uccidere: "Cosa succede in Italia?"

I professori lo descrivono come uno "studente modello". Ma Zouhair Atif, lo studente di 19 anni che ha ucciso ...
tag
silvia salis
la spezia

Arrivato dal Marocco Atif, i due volti del maranza killer di La Spezia: "Aveva un sogno"

La vera domanda da fare 4 di Sera, Filini zittisce Fusani e sinistra: "Qualcuno è favorevole?"

Violenza a scuola 4 di Sera, Valditara inchioda la sinistra: "50 anni di pregiudizi e valori devastati"

ti potrebbero interessare

Manga per Giorgia, Matteo torna bimbo, Gasparri e Albertone

Manga per Giorgia, Matteo torna bimbo, Gasparri e Albertone

Brunella Bolloli
De Luca torna a Salerno, caccia e umilia il sindaco

De Luca torna a Salerno, caccia e umilia il sindaco

Pietro Senaldi
Fratoianni insulta Meloni: "Il disgustoso spot e ora questo..."

Fratoianni insulta Meloni: "Il disgustoso spot e ora questo..."

Giorgia Meloni e la Groenlandia, "gli errori di Trump e dell'Europa": parole da statista

Giorgia Meloni e la Groenlandia, "gli errori di Trump e dell'Europa": parole da statista