La Spezia, Atif e la frase choc prima di uccidere: "Cosa succede in Italia?"

Il padre dell'assassino intanto chiede scusa alla famiglia di Youssef: "Io sono padre e penso a un altro padre che ha perso suo figlio - dice in una intervista sempre al Corsera -. Voglio chiedere scusa a lui, alle sorelle del ragazzo, a tutta la sua famiglia. Proprio perché padre capisco il loro dolore. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo". Il padre di Atif racconta: "Io lavoro dalla mattina alla sera. Faccio il giardiniere, ma conosco mio figlio. Non riesco ancora capire cosa è successo. È qui dal 2015 non mi ha mai dato problemi". "Ripeto non so che dire. Mio figlio è un bravo ragazzo - prosegue la famiglia dell'aggressore - e un gran lavoratore. Veramente questa cosa non mi pare una cosa che può fare uno con il suo carattere". Chi è Atif? "Un ragazzo buono - conclude il padre - che si impegnava tanto nello studio e nel lavoro. Non beve, non fuma. Faceva il professionale perché voleva poi fare il tecnico nautico. Quando tornava a casa portava sempre un dolce o un regalo ai fratellini".