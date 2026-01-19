Maurizio Landini, la sparata fa insorgere il centrodestra: "Per loro gli italiani sono cog***"

"Il sorteggio per i membri del Csm? E allora perché non sorteggiamo i parlamentari o i sindaci? Siamo su Scherzi a parte o siamo in un Paese serio e degno di questo nome?", sbotta il segretario generale della Cgil da Napoli, per un'iniziativa sul no al referendum sulla giustizia organizzata dalla Fp Cgil. "Questo referendum, che loro hanno voluto e che ci fa cacciare via dei soldi, non c'entra assolutamente nulla con la riforma della giustizia, che invece non vogliono fare. E lo dico a partire dai 12mila giovani che in questi anni hanno fatto funzionare la giustizia e recuperato dei ritardi e che vengono lasciati a casa, o delle migliaia di lavoratori che mancano nei gangli essenziali del funzionamento della giustizia", ha aggiunto Landini.

"Sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di cog***i che non capiscono quello che sta succedendo, ci vorrebbe un po' di rispetto". Quello che Maurizio Landini, con queste parole, dimostra di non avere né per la maggioranza né per gli stessi italiani, che a marzo saranno chiamati a votare al referendum per approvare o bocciare la separazione delle carriere al centro della riforma Nordio.

"Il funzionamento diverso del Consiglio superiore della Magistratura ha un obiettivo preciso: quello di portare sotto il controllo politico anche l'azione dei magistrati", è uno degli slogan più utilizzati dai contrari alla riforma in questi mesi, che Landini ripete a memoria. "È proprio perché la nostra Costituzione dice che la legge è uguale per tutti che servono magistrati e serve una giustizia autonoma che non risponda a questo o quel potere politico, ma che risponda solo al rispetto della legge".

Secondo il sindacalista "questo referendum non c'entra assolutamente nulla col far funzionare meglio la giustizia. E noi siamo qui per dire che il nostro problema non è limitare l'autonomia o l'indipendenza della magistratura, il nostro problema è far funzionare la giustizia che non funziona. Ad esempio, se il governo non prende nessun provvedimento, a giugno 12mila lavoratori precari assunti con il Pnrr e che in questi mesi hanno dato un contributo importante, vengono lasciati a casa. Così come da anni c'è mancanza di posti. Bisognerebbe fare investimenti sia in personale sia in tecnologie, e da questo punto di vista invece siamo al vuoto più totale".