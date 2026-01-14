DiMartedì, Maurizio Landini: "Chi va in pensione oggi", l'ultima frontiera del delirio

Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, è stato ospite di Giovanni Floris nell’ultima puntata di DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7. Tanti i temi toccati: l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile, il sogno della patrimoniale, la spesa per le armi, il precariato e le manifestazioni pro Maduro. Landini, come sempre, non le manda a dire e spara a zero sul governo e sul sistema pensionistico italiano, con l’innalzamento dell’età pensionabile e un aumento della pressione fiscale come mostri che mangiano diritti e futuro.

Enrico Morando, l'ex Pd contro Landini e i dem: "Ma quale regime, votate Sì!" «Non vedo alcuna ombra di autoritarismo nella riforma, né di aggressione alla Costituzione», piuttost...

Dice Landini: “In pensione non ci va più nessuno, dicono che aumenta l'occupazione e aumentano quelli oltre i 50 anni, perché in pensione non ci vanno più. La fascia che aumenta non è quella di giovani e donne, ma quella di oltre 55 anni, perché in pensione non ci si va più e hanno peggiorato la Fornero, han fatto l'opposto di quello che dicevano in campagna elettorale, facendo fare cassa tra le persone. Poi, sul fisco, non hanno restituito le tasse in più pagate con il drenaggio fiscale, 25 miliardi di tasse che i pensionati e i lavoratori dipendenti hanno pagato in più. Non gli è stato restituito quasi nulla”.