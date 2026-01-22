Libero logo
Barbara Floridia, lo sfregio al governo: "Calamità Meloni e calamità naturali"

di
giovedì 22 gennaio 2026
Barbara Floridia, lo sfregio al governo: "Calamità Meloni e calamità naturali"

1' di lettura

Prova a buttarla sul ridere, ma riesci a scontentare tutti. Barbara Floridia ha perso l'ennesima occasione per evitare la solita battuta infelice: "Alle calamità naturali si sommano le calamità del governo". Al Sud Italia i cittadini stanno vivendo giornate drammatiche, con tre regioni sull'orlo della calamità naturale. E la grillina ha sfruttato il maltempo per attaccare il governo Meloni in pieno stile Cinque Stelle

“Strade chiuse, ferrovie idem, allagamenti, frane, comuni senz’acqua e luce: la situazione in Sicilia è davvero terribile. E a tutti i miei corregionali che stanno vivendo ore drammatiche va la mia vicinanza e di tutto il Movimento 5 Stelle. Detto ciò, di fronte a questa ondata di maltempo non si può evitare di sottolineare che nella nostra regione le calamità naturali si sommano alla calamità governo Meloni: che in questi tre anni sui fondi destinati a infrastrutture e interventi anti-dissesto ne ha combinate un po’ di tutti i colori”, il commento infelice di Barbara Floridia.

“Non possiamo infatti dimenticare che per i prossimi anni sono stati tagliati 900 milioni per la manutenzione delle strade e per la messa in sicurezza del territorio. Il governo dovrebbe subito dichiarare lo stato d’emergenza in tutta l’isola (cosa già fatta in queste ore, ndr), e ripristinare tutti i fondi sottratti in questi anni", si legge nella nota della senatrice del Movimento Cinque Stelle.

