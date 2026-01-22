Barbara Floridia, lo sfregio al governo: "Calamità Meloni e calamità naturali"

Prova a buttarla sul ridere, ma riesci a scontentare tutti. Barbara Floridia ha perso l'ennesima occasione per evitare la solita battuta infelice: "Alle calamità naturali si sommano le calamità del governo". Al Sud Italia i cittadini stanno vivendo giornate drammatiche, con tre regioni sull'orlo della calamità naturale. E la grillina ha sfruttato il maltempo per attaccare il governo Meloni in pieno stile Cinque Stelle.

“Strade chiuse, ferrovie idem, allagamenti, frane, comuni senz’acqua e luce: la situazione in Sicilia è davvero terribile. E a tutti i miei corregionali che stanno vivendo ore drammatiche va la mia vicinanza e di tutto il Movimento 5 Stelle. Detto ciò, di fronte a questa ondata di maltempo non si può evitare di sottolineare che nella nostra regione le calamità naturali si sommano alla calamità governo Meloni: che in questi tre anni sui fondi destinati a infrastrutture e interventi anti-dissesto ne ha combinate un po’ di tutti i colori”, il commento infelice di Barbara Floridia.