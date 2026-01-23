Giorgia Meloni vola, 5S in ripresa: chi crolla, ecco l'ultimo sondaggio

L'ultimo sondaggio BiDiMedia mette il turbo al partito di Giorgia Meloni. Rispetto alla precedente del 22 dicembre 2025, il Centrodestra allunga il vantaggio di 0,6 punti, raggiungendo un distacco di 1,4 punti sul Campo Largo.Nei partiti singoli: Fratelli d’Italia sale al 29,2%, in crescita e confermando la sua leadership; la Lega raggiunge l’8,6%, staccando Forza Italia di 3 decimi (attestata intorno all’8,3%).
Nel Campo Largo l’unico partito in evidente rialzo è il Movimento 5 Stelle, che guadagna mezzo punto e sfiora il 13%. Il Partito Democratico registra un calo (intorno al 22,1%), così come Alleanza Verdi e Sinistra (circa 6,7%). Le formazioni minori restano sostanzialmente stabili o sotto il 3%.L’affluenza stimata si mantiene bassa, tra il 52% e il 55%, con gli indecisi in aumento fino al 25%.Altri sondaggi della settimana confermano un quadro di sostanziale stabilità con lievi movimenti. Nel sondaggio SWG per Tg La7 del 19 gennaio, Fratelli d’Italia sale al 31,1% (+0,2%), il PD al 22,4% (+0,1%), il M5S cala al 12,4% (-0,3%), Forza Italia all’8,4% (+0,1%) e la Lega all’8% (-0,3%).
La Supermedia YouTrend/Agi al 22 gennaio (basata su rilevazioni dall’8 al 21 gennaio) dà Fratelli d’Italia al 30,0% (+0,4% da fine dicembre), PD al 22,2% (+0,3%), M5S al 12,3% (-0,4%), Forza Italia stabile all’8,6% e Lega all’8,2% (-0,1%).Nel complesso, i dati della settimana indicano un Centrodestra solido con FdI dominante, un PD in lieve recupero in alcune rilevazioni e un M5S in flessione nella maggior parte dei sondaggi, mentre Lega e Forza Italia oscillano intorno all’8%.