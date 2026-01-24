Guido Crosetto, La7 mostra suo biglietto riservato: "Molto deludente"

"Il Tg La7 delle 20, in onda questa sera e condotto da Francesca Fanuele, anticipa in un servizio in esclusiva che il ministro della Difesa Guido Crosetto invierà lunedì una lettera formale al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segretario generale della Nato, in risposta alle recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sul ruolo delle forze Nato in Afghanistan e sull'impegno degli alleati, considerate offensive per il contributo italiano nella missione afghana". Lo ha reso noto un comunicato de La7. La missiva, riferisce il TgLa7, riguarda anche più in generale il dossier difesa all'attenzione del governo.

"Ho appena visto su La7 un mio messaggio privato indirizzato a persone istituzionali, reso pubblico. La pubblicità non ha nulla di rilevante, la conoscenza pubblica nulla di grave ma era un dialogo privato e non pubblico. Scorretta la rete che avrebbe dovuto prima chiedere a chi lo aveva mandato (il Ministro della Difesa) se ritenesse negativo renderlo pubblico. Ma ancor più grave, per me, il tradimento della riservatezza da parte di qualcuno di cui mi fidavo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X. "Ho mandato quel messaggio - sottolinea Crosetto - a sole 3 persone italiane (con compiti istituzionali) e lo ritrovo reso pubblico. Ripeto, nulla di grave ma molto deludente. Nel frattempo chiedo agli altri organi di informazione di prendere le distanze da questa scelta fatta da La7. Non serve a nulla".