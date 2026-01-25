Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Salvini avverte Vannacci: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla"

domenica 25 gennaio 2026
Salvini avverte Vannacci: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla"

1' di lettura

"C'è chi pensa solo alla poltrona... Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla. Auguri, buon viaggio: senza rancore e col sorriso". Matteo Salvini non usa giri di parole e di fatto, senza mai nominarlo, manda un messaggio chiaro al generale Roberto Vannacci, suo vicesegretario ed eurodeputato leghista, che a quanto pare starebbe per annunciare la fondazione di un nuovo partito. 

Davanti a oltre mille persone, arrivate a Rivisondoli per ascoltare l'intervento conclusivo del leaderdel Carroccio, Salvini non cita espressamente Vannacci, ma usa parole piuttosto forti: "Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi improduttivi - attacca il vicepremier - Qualcuno ritiene che il suo seggio sia più garantito da altre parti: vai. Anche perché la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla". E ancora: "La Lega è famiglia, comunità, non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama "Capitano". Ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano. È voi, è perché ci siete voi e le idee, perché quelle non le ammazzi".

Lega, "chi bussa alla porta del partito": clamoroso in Parlamento

Se la giornata di oggi doveva essere caratterizzata dalla prova di forza dei “Team Vannacci” nei confronti d...

Infine parla anche del presidente ucraino: "Abbiamo sentito Zelensky che dopo tutti i soldi, gli sforzi e gli aiuti ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio: stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini e credibilità. Firma l'accordo di pace il prima possibile. Devi scegliere tra sconfitta e disfatta". 

Il generale Vannacci smentisce Ranucci: "Balle! Mi baci la Schlein"

Roberto Vannacci si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Destinatario? Sigfrido Ranucci. "Nulla contro il gi...
tag
matteo salvini
roberto vannacci

Pagata la cauzione Crans-Montana, Moretti scarcerato? Insorgono Salvini e Tajani: "Vergogna!"

Lo sfogo Il generale Vannacci smentisce Ranucci: "Balle! Mi baci la Schlein"

La nuova legge? "Inutile" La Spezia, la sinistra falce e coltello: chi (e perché) dice no al giro di vite

ti potrebbero interessare

Giuli fa tappa a Tunisi. Crosetto e i dossier. Chiude lo storico caffè

Giuli fa tappa a Tunisi. Crosetto e i dossier. Chiude lo storico caffè

Brunella Bolloli
La sinistra scopre ora che tra i pro-Pal ci sono antisemiti

La sinistra scopre ora che tra i pro-Pal ci sono antisemiti

Massimo Costa
La sinistra adesso vuole scegliere pure la scorta americana di Vance

La sinistra adesso vuole scegliere pure la scorta americana di Vance

Tommaso Montesano
Meloni spettina Trump: "Rispetti i nostri soldati"

Meloni spettina Trump: "Rispetti i nostri soldati"

Massimo Sanvito