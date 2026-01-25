Salvini avverte Vannacci: "Chi esce dalla Lega finisce nel nulla"

"C'è chi pensa solo alla poltrona... Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla. Auguri, buon viaggio: senza rancore e col sorriso". Matteo Salvini non usa giri di parole e di fatto, senza mai nominarlo, manda un messaggio chiaro al generale Roberto Vannacci, suo vicesegretario ed eurodeputato leghista, che a quanto pare starebbe per annunciare la fondazione di un nuovo partito.

Davanti a oltre mille persone, arrivate a Rivisondoli per ascoltare l'intervento conclusivo del leaderdel Carroccio, Salvini non cita espressamente Vannacci, ma usa parole piuttosto forti: "Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi improduttivi - attacca il vicepremier - Qualcuno ritiene che il suo seggio sia più garantito da altre parti: vai. Anche perché la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla". E ancora: "La Lega è famiglia, comunità, non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama "Capitano". Ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano. È voi, è perché ci siete voi e le idee, perché quelle non le ammazzi".