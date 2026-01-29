Otto e mezzo, disastro-Bersani: "Non ho avuto dubbi", smentito a tempo record

Poco meno di due mesi al voto e il referendum sulla giustizia è sempre l’argomento più rovente del dibattito politico. Se ne parla, perciò, anche a Otto e mezzo, salotto televisivo di approfondimento di La7 condotto da Lilli Gruber che incassa e distribuisce bordate di realtà: da una parte Pier Luigi Bersani, dall’altra il professor Tomaso Montanari.

L’ex-segretario del Pd assume un tono che tradisce ansia e rabbia: “Non ho mai avuto dubbi che ci sarebbe stata questa rimonta nei sondaggi del referendum sulla giustizia. La partita è più che aperta. La gente si informa e capisce che non è una riforma per i cittadini, ma per spostare potere dalla politica alla magistratura. Lo ha detto lo stesso Nordio che invita la sinistra a star calma, perché quando ci sarà lei al potere potrà stare più tranquilla”. Peccato che l'ultima rilevazione, quella dell'Istituto Noto per Porta a Porta, il fronte del Sì risulti in vantaggio di quasi 20 punti.