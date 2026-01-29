Roma, FdI denuncia: "Il Pd rifiuta le case popolari per aiutare gli occupanti"

Occupare case? Perché no. E dalle parole la sinistra passa ai fatti. Accade nel municipio VI Le Torri, Roma, guidato da Nicola Franco di Fratelli d’Italia. Qui il Comune (guidato dal piddino Roberto Gualtieri) si è opposto nuovamente allo sgombero di alcuni immobili dell’Ater nell’area di Villaggio Falcone. "Per l’ennesima volta, in questi quattro anni rimaniamo sbalorditi davanti all’ostruzionismo dell’Amministrazione Comunale di Roma - denuncia Franco -. Questa mattina, il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito insieme all’Ater, che a Villaggio Falcone e Torre Maura vorrebbe fare dei lavori per trasformare urbanisticamente alcuni immobili da commerciale a residenziale, in modo che finalmente la graduatoria per le case popolari possa scorrere. Purtroppo, gli immobili sono attualmente occupati dalla solita gente e non vogliono andar via".

"L'Ater - prosegue - ci chiede di poter effettuare uno sgombero in nome dell’igiene pubblica e della sicurezza. Come era stato fatto per via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, ma il Campidoglio si è messo in mezzo. Come Ilaria Salis, difende gli occupanti abusivi. Occupanti che, tra bombole del gas, scarichi nelle fognature assenti che finiscono direttamente nel garage e altri problemi, mettono gravemente a rischio la sicurezza e l’igiene pubblica. Come i lavori abusivi che hanno effettuato, intaccando pilastri e solai mettendo a rischio crolli le altre abitazioni".

