Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Maurizio Landini, il "comizio" all'università

venerdì 30 gennaio 2026
Maurizio Landini, il "comizio" all'università

1' di lettura

Maurizio Landini, segretario della Cgil, sbarca all’università di Bari per “dialogare” con gli studenti. Un incontro che sul territorio ha suscitato critiche e accuse di fare comizi in ateneo.

«Al centro dell’evento» si legge nell’annuncio dell’appuntamento, «i temi del lavoro, del precariato, dei bassi salari, dell’emigrazione soprattutto dai territori del Mezzogiorno, ma anche sulle stagioni di lotta che nel Paese portarono all’avanzamento sulla strada dei diritti sociali e civili».

L’iniziativa è in programma oggi alle 15.30 nell’Aula V di Palazzo del Prete – che ospita i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche - in Piazza Cesare Battisti. L’incontro ruoterà attorno al libro pubblicato l’anno scorso da Landini per la casa editrice Piemme, dal titolo Un’altra storia, in cui si racconta per la prima volta a cuore aperto, aprendo l’armadio della memoria.

tag
Maurizio Marchesi
flc-cgil
test università

Il caso Scuola: Benvenuto (Lega), Solidarietà al dirigente scolastico e a tutti gli studenti dell’Istituto Prever di Pinerolo

Il retroscena Lazio umiliata al derby? "Il messaggio di Maurizio Sarri a Lotito": indiscrezioni sulla sostituzione

ti potrebbero interessare

Liguria, la sinistra non vota il testo sulle foibe

Liguria, la sinistra non vota il testo sulle foibe

Dritto e rovescio, Bignami legge l'elenco choc degli immigrati: travolge toghe rosse e Pd

Dritto e rovescio, Bignami legge l'elenco choc degli immigrati: travolge toghe rosse e Pd

Piazzapulita, "da Rogoredo a Trump": Formigli, un surreale spot per il "No" al referendum

Piazzapulita, "da Rogoredo a Trump": Formigli, un surreale spot per il "No" al referendum

Dritto e rovescio, Minniti inchioda il Pd su Rogoredo: parole fortissime

Dritto e rovescio, Minniti inchioda il Pd su Rogoredo: parole fortissime