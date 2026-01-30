Maurizio Landini, il "comizio" all'università

Maurizio Landini, segretario della Cgil, sbarca all’università di Bari per “dialogare” con gli studenti. Un incontro che sul territorio ha suscitato critiche e accuse di fare comizi in ateneo.
«Al centro dell’evento» si legge nell’annuncio dell’appuntamento, «i temi del lavoro, del precariato, dei bassi salari, dell’emigrazione soprattutto dai territori del Mezzogiorno, ma anche sulle stagioni di lotta che nel Paese portarono all’avanzamento sulla strada dei diritti sociali e civili».
L’iniziativa è in programma oggi alle 15.30 nell’Aula V di Palazzo del Prete – che ospita i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche - in Piazza Cesare Battisti. L’incontro ruoterà attorno al libro pubblicato l’anno scorso da Landini per la casa editrice Piemme, dal titolo Un’altra storia, in cui si racconta per la prima volta a cuore aperto, aprendo l’armadio della memoria.