Metal detector a scuola, Lepore, Pd e Uil smentiti da un sondaggio

Non appena il governo ha approvato la direttiva per i controlli coni metal detector a scuola, sono arrivate le proteste del centrosinistra. Il sindaco Pd di Bologna Lepore ieri è stato duro: «La prevenzione nelle scuole è fondamentale così come l’educazione dei ragazzi. Io non credo che i metal detector siano la soluzione, così come l’inasprimento delle pene. Stiamo dicendo che metteremo in carcere ragazzi quando le carceri sono già piene». Il primo cittadino è in prima linea nell’opposizione al giro di vite sulla sicurezza: «Continuiamo a sventolare misure all’americana, alla Trump, scimmiottando in maniera negativa gli Stati Uniti che hanno da sempre i metal detector nelle scuole e non mi pare che abbiano fermato la proliferazione delle armi. Dobbiamo lavorare mettendo risorse sulle città, facendo prevenzione. Oggi i coltelli non sono in tasca solo dei ragazzi di seconda generazione, ma di quasi tutti i ragazzi. Molti ragazzi oggi prendono armi bianche perché si vogliono proteggere, c’è molta paura».