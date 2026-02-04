Altro film rosso contro il governo: stavolta nel mirino c'è la scuola

La sinistra “cinematografara” continua la sua battaglia contro il governo Meloni. E la lotta si fa dura. Nel mirino il degrado- a loro dire progressivo - della scuola italiana, tanto da portare i due registi Federico Greco e Mirko Melchiorre a intitolare il documentario di scena ieri sera a Roma, al cinema Greenwich, addirittura D’istruzione pubblica con un evidente gioco di parole di due esperti della materia e del linguaggio dell’intellighenzia di sinistra che, a un anno e mezzo dalle elezioni politiche e dopo mesi, mesi e mesi di tavoli, incontri, lettere aperte e piazzate, passa evidentemente ora alla campagna elettorale dura e pura.

Nelle mani gli strumenti del mestiere e alleanze dal gusto eminentemente politico, come l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico che ha sostenuto la produzione del docu. Un network, quello cinematografaro romano, che tiene insieme nomi come Claudio Santamaria e arriva a coinvolgere anche star internazionali come Willelm Dafoe e addirittura i Pink Floyd che hanno dato il loro consenso alla riproduzione del brano Another brick in the wall proprio nel docu D’Istruzione Pubblica.