Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Askatasuna, Montaruli azzera la sinistra: "Con i violenti non si scende a patti"

di
Libero logo
martedì 3 febbraio 2026
Askatasuna, Montaruli azzera la sinistra: "Con i violenti non si scende a patti"

2' di lettura

"Con i violenti non si scende a patti": Augusta Montaruli lo ha detto in aula alla Camera intervenendo dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulle violenze degli antiagonisti pro-Askatasuna a Torino. "Se sai che quella manifestazione - ha aggiunto la deputata di Fratelli d'Italia - ha come scopo la violenza, allora a quella manifestazione non ci vai: vai a esprimerle in altre piazze con altri organizzatori, non chi fa passare avanti chi è armato di martelli per colpire le forze dell'ordine. Se ci vai sei o irresponsabile o ingenuo. Ma queste cose non devono avere spazio se c'è spazio per l'eversione".

Il riferimento della Montaruli è alla partecipazione di alcuni esponenti politici di sinistra a quella manifestazione. "Bisogna rompere con chi vuole rompere, questo è il punto su cui tutti ci dobbiamo trovare - ha proseguito l'onorevole -. Ora avendo fatto il governo tutto il possibile, la credibilità la deve recuperare la magistratura".

Askatasuna, Piantedosi: "Cosa c'è dietro le violenze". Pd, altra figuraccia in aula

"Credo che l'unanime condanna alle aggressioni e alle violenze viste a Torino rappresenti un indispensabile seg...

Prima di lei, ha preso la parola in aula il deputato Pd Matteo Mauri, che non ha perso l'occasione di attaccare il governo pure per quanto successo a Torino: "Voi usate ogni occasione per strumentalizzare le persone per bene che esercitano il proprio diritto democratico" di manifestare. Secondo lui, insomma, l'esecutivo ha "fatto propaganda, e strumentalizzato un fatto gravissimo". E ancora: "Voi criminalizzate non solamente chi c'era, voi avete criminalizzato anche intere forze politiche, avete provato con parole di un vostro ministro a criminalizzare, l'ho sentito con le mie orecchie, l'intera sinistra. Voi state provando a criminalizzare milioni di persone che si riconoscono in valori forti che sono alla base della nostra Repubblica. Questo voi provate a fare e questo è assolutamente inaccettabile". 

tag
askatasuna
augusta montaruli
pd
torino

Violenza a Torino Meloni a FarWest: "Non arretreremo, ma a Torino un problema di humus culturale"

Ira del centrodestra Torino, orrore della consigliera sotto la foto degli agenti in ospedale: "Neanche un graffio"

L'informativa del ministro alla Camera Askatasuna, Piantedosi: "Cosa c'è dietro le violenze". Pd, altra figuraccia in aula

ti potrebbero interessare

"Perché è andata dai poliziotti?". Conte, il più grave degli insulti a Meloni

"Perché è andata dai poliziotti?". Conte, il più grave degli insulti a Meloni

Vannacci bocciato in Rete: sentiment negativo all’85 per cento

Vannacci bocciato in Rete: sentiment negativo all’85 per cento

Vannacci lascia la Lega? Scatta l'espulsione dai patrioti

Vannacci lascia la Lega? Scatta l'espulsione dai patrioti

Meloni a FarWest: "Non arretreremo, ma a Torino un problema di humus culturale"

Meloni a FarWest: "Non arretreremo, ma a Torino un problema di humus culturale"