Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Vannacci, Sylvie Lubamba lo segue: "O decolliamo o affondiamo assieme"

martedì 3 febbraio 2026
Vannacci, Sylvie Lubamba lo segue: "O decolliamo o affondiamo assieme"

2' di lettura

Sylvie Lubamba segue Roberto Vannacci. "Dopo averlo saputo gli ho subito scritto che io, il suo fedelissimo araldo, sarò sempre al suo fianco - ha spiegato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la fondatrice e numero due del Team Vannacci di Milano -. Secondo me comunque, non fa bene a lasciare la Lega, non è il momento giusto, non è il momento adatto. Lui però è un uomo intelligente e quindi lo seguirò: o decolleremo o affonderemo assieme". 

Conosciuta al grande pubblico per il programma televisivo Markette condotto da Piero Chiambretti, dove faceva la soubrette, Lubamba ha conosciuto Vannacci lo scorso anno. A raccontarlo lei stessa al Corriere della Sera: "Era venuto a presentare il suo libro e sono rimasta folgorata dalla capacità comunicativa, dall’eloquio. L’ho ascoltato per tre ore dal primo all’ultimo minuto, incantata. E pure lui". Ma per Lubamba la politica non è una novità: "A dire il vero qualcosa in passato c’è stato: Pannella, colpito dal mio accento, mi candidò addirittura alla carica di consigliere comunale: era il 2000 e mi occupavo di infibulazione, ho fatto scioperi della fame… Rimasi candidata". 

Generale Vannacci, l'affondo di Luca Zaia: "Non ci stracceremo le vesti"

"Non sono sorpreso, non c'è nulla sotto il sole. È la conferma, vista la 'lunga' carriera...

Sui social, accanto all'annuncio con cui il generale conferma l'uscita dalla Lega per proseguire per la sua strada "da solo", vengono pubblicate quattro pagine con i punti ideologici e programmatici del nuovo soggetto politico. "L'Italia - spiega Vannacci nel testo - è una polveriera pronta a deflagrare. È un Paese in trepidante attesa colmo di energia trattenuta: forza compressa, talento umiliato, merito non riconosciuto, orgoglio ammansito, entusiasmo e passione che anelano di esplodere. Esiste una parte viva, vasta e profonda della cittadinanza che non si riconosce più in una dialettica timida, fatta di tinte spente e volti smorti, di braccia basse e calici annacquati, di linguaggi misurati e vie di mezzo. Di tutto questo gli italiani sono stufi. Non a caso, gli italiani di destra non votano più. Ma c'è Destra e destra".

Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"

L'annuncio dell'uscita dalla Lega trova una conferma esplicita nel post pubblicato da Roberto Vannacci su Facebo...
tag
sylvie lubamba
roberto vannacci

L'analisi di Arcadia Mood Vannacci bocciato in Rete: sentiment negativo all’85 per cento

Strade divise Generale Vannacci, Matteo Salvini picchia duro: "Deluso e amareggiato"

L'addio Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"

ti potrebbero interessare

Vannacci bocciato in Rete: sentiment negativo all’85 per cento

Vannacci bocciato in Rete: sentiment negativo all’85 per cento

Generale Vannacci, Matteo Salvini picchia duro: "Deluso e amareggiato"

Generale Vannacci, Matteo Salvini picchia duro: "Deluso e amareggiato"

Redazione
Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"

Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"

Generale Vannacci, l'affondo di Luca Zaia: "Non ci stracceremo le vesti"

Generale Vannacci, l'affondo di Luca Zaia: "Non ci stracceremo le vesti"

Redazione