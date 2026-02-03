Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"

L'annuncio dell'uscita dalla Lega trova una conferma esplicita nel post pubblicato da Roberto Vannacci su Facebook, che segue e rafforza quanto diffuso poche ore prima sui social. "Proseguo per la mia strada da solo", scrive l'europarlamentare, chiarendo la scelta di avviare un nuovo percorso politico autonomo e sancendo di fatto la rottura con il Carroccio.
Nel messaggio, Vannacci rivendica un impegno politico orientato a "cambiare l'Italia" e a renderla "un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo", spiegando di voler continuare la propria battaglia lontano da "impicci, compromessi di convenienza e inciuci". L'ex generale sottolinea la dimensione personale e valoriale della decisione, legandola all'obiettivo di "lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello ricevuto". Il post si chiude con l'annuncio formale della nascita di "Futuro Nazionale", definita come una realtà politica operativa da oggi.
"Vera, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura, contagiosa: l'unica destra che io conosca. L'italia è una polveriera pronta a deflagrare. È un Paese in trepidante attesa colmo di energia trattenuta: forza compressa, talento umiliato, merito non riconosciuto, orgoglio ammansito, entusiasmo e passione che anelano di esplodere", scrive l'ormai ex leghista, Roberto Vannacci, parlando del suo nuovo partito, Futuro nazionale. "Esiste una parte viva, vasta e profonda della cittadinanza che non si riconosce più in una dialettica timida, fatta di tinte spente e volti smorti, di braccia basse e calici annacquati, di linguaggi misurati e vie di mezzo. Di tutto questo gli italiani sono stufi", ricorda il generale. "Non a caso, gli italiani di destra non votano più. Ma c'è Destra e destra. L'unica che avrà davvero qualcosa da dire nelle sfide dei prossimi anni è quella capace di essere sé stessa. È per questo che la mia Destra è diversa da quella che qualcuno propone o che qualcun altro si rassegna di rappresentare. La mia Destra è VITALE perché è innamorata della Vita ed è protesa verso il futuro. Non della vita qualunque. Non della vita di chi tira a campare, ma di quella che merita di essere vissuta e per la quale vale persino morire, pur di garantire alla nostra progenie un futuro migliore", scrive.