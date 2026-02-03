Roberto Vannacci via dalla Lega: "Vado avanti da solo, ecco perché lascio il Carroccio"

"Vera, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura, contagiosa: l'unica destra che io conosca. L'italia è una polveriera pronta a deflagrare. È un Paese in trepidante attesa colmo di energia trattenuta: forza compressa, talento umiliato, merito non riconosciuto, orgoglio ammansito, entusiasmo e passione che anelano di esplodere", scrive l'ormai ex leghista, Roberto Vannacci, parlando del suo nuovo partito, Futuro nazionale. "Esiste una parte viva, vasta e profonda della cittadinanza che non si riconosce più in una dialettica timida, fatta di tinte spente e volti smorti, di braccia basse e calici annacquati, di linguaggi misurati e vie di mezzo. Di tutto questo gli italiani sono stufi", ricorda il generale. "Non a caso, gli italiani di destra non votano più. Ma c'è Destra e destra. L'unica che avrà davvero qualcosa da dire nelle sfide dei prossimi anni è quella capace di essere sé stessa. È per questo che la mia Destra è diversa da quella che qualcuno propone o che qualcun altro si rassegna di rappresentare. La mia Destra è VITALE perché è innamorata della Vita ed è protesa verso il futuro. Non della vita qualunque. Non della vita di chi tira a campare, ma di quella che merita di essere vissuta e per la quale vale persino morire, pur di garantire alla nostra progenie un futuro migliore", scrive.