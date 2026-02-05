Vannacci, tam-tam impazzito: "Il suo simbolo porta male"

Un cerchio blu, con in alto la scritta bianca Futuro Nazionale e in basso Vannacci in giallo, accompagnate dall’ala tricolore. È questo il simbolo depositato da Roberto Vannacci, che qualche giorno più tardi ha definitivamente lasciato la Lega di Matteo Salvini. Un annuncio non a sorpresa, visto che l'addio del generale al Carroccio ormai era il segreto di Pulcinella. Eppure, una volta arrivata l'ufficialità - durante il Consiglio federale del partito - subito la questione è stata liquidata. "Ragazzi, il suo simbolo porta male", sarebbero state le parole dei presenti. E ancora, secondo quanto fatto trapelare dal Messaggero: "Non ha peso politico, non diamogli spazio mediatico, alla gente normale non interessa questa cosa: si è solo montato la testa". "Ha fatto un errore. E poi il suo simbolo porta sfiga", avrebbero riportato anche diversi dirigenti.

E proprio il suo simbolo è finito al centro di una controversia. "Vannacci ha lanciato un partito o un movimento, che ha il nome assolutamente uguale al nostro e un logo anch’esso simile al nostro. Ci faremo valere nelle sedi competenti", aveva tuonato Francesco Giubilei, fondatore della rivista e think tank Nazione Futura. Intanto emerge il primo sondaggio post-scissione. Futuro Nazionale sarebbe già al 4,2 per cento secondo la rilevazione di YouTrend per Sky TG24.