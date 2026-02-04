Dopo l'addio alla Lega, ecco la prima botta per Vannacci

In attesa di capire il potenziale elettorale della sua nuova creatura politica, Futuro Nazionale, Roberto Vannacci deve fare i conti con le (prime) impressioni negative sui social della sua mossa politica. Secondo il rilevamento di arcadiacom.it, tra il 2 e il 3 febbraio la parola nominativa “Roberto Vannacci” ha ottenuto, nelle conversazioni digitali, 37.420 menzioni. Il picco si è verificato ieri alle 16,45. Il sentiment complessivo risulta negativo per oltre l’85% delle conversazioni. Solo poco meno del 15%, invece, ha una posizione positiva. Numeri che confermano, e non solo per la soglia di sbarramento della legge elettorale, quanto sia in salita la strada dell’ex generale.



Pochi giorni fa Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, intervistato da today.it aveva ridimensionato il mercato politico di Vannacci: pur vantando un grado di fiducia del 26%, la formazione politica autonoma dell’europarlamentare al momento varrebbe «tra l’1 e il 2 per cento». A determinare il futuro politico della nuova formazione politica sarà soprattutto l’articolazione sul territorio: «Serve una struttura, cioè sedi sul territorio, referenti, amministratori. Non ci dimentichiamo cosa ci insegna la fine dei partiti improntati solo sul leader, ma senza una struttura. Il destino della sua creatura dipenderà proprio da questo».



Numeri simili ha previsto Fabrizio Masia di Emg: «Attualmente, con ogni probabilità, siamo allo zero virgola. Il resto va tutto conquistato». Punto di caduta massimo: il 2%. Il problema, per Vannacci, è che l’area su cui punta per conquistare consensi - la destra dura e pura - arriva al 10 per cento. Un bacino, peraltro, al quale già attinge il centrodestra (Fratelli d’Italia e Lega soprattutto).