Generale Vannacci, l'affondo di Susanna Ceccardi: "Non è un uomo d'onore"

"L'addio del generale vi crea un problema o è invece il vostro 25 aprile, la festa della liberazione?". David Parenzo, nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira - il talk show politico di La7 - ha rotto subito gli indugi. E ha chiesto un commento alla sua ospite Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, sulla decisione del generale Vannacci di lasciare il partito per il quale era stato nominato vicesegretario da Matteo Salvini.

"Conoscendolo meglio, anche a Bruxelles, ha dimostrato di non saper sostenere assolutamente il ruolo - ha spiegato l’eurodeputata della Lega -. Si è montato la testa politicamente, ha dimostrato che le parole lealtà, onore, rispetto dei militanti, di chi lo ha candidato, di chi ci ha creduto, non contassero assolutamente niente. Ha usato la politica, ha usato la Lega come un taxi per fare il suo partito e insomma, faccia un po' quello che crede".