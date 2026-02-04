Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Generale Vannacci, l'affondo di Susanna Ceccardi: "Non è un uomo d'onore"

di
Libero logo
mercoledì 4 febbraio 2026
Generale Vannacci, l'affondo di Susanna Ceccardi: "Non è un uomo d'onore"

2' di lettura

"L'addio del generale vi crea un problema o è invece il vostro 25 aprile, la festa della liberazione?". David Parenzo, nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira - il talk show politico di La7 - ha rotto subito gli indugi. E ha chiesto un commento alla sua ospite Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, sulla decisione del generale Vannacci di lasciare il partito per il quale era stato nominato vicesegretario da Matteo Salvini.

"Conoscendolo meglio, anche a Bruxelles, ha dimostrato di non saper sostenere assolutamente il ruolo - ha spiegato l’eurodeputata della Lega -. Si è montato la testa politicamente, ha dimostrato che le parole lealtà, onore, rispetto dei militanti, di chi lo ha candidato, di chi ci ha creduto, non contassero assolutamente niente. Ha usato la politica, ha usato la Lega come un taxi per fare il suo partito e insomma, faccia un po' quello che crede". 

Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra

Non appena ieri l’ex generale Vannacci si è tolto ufficialmente la maglietta della Lega per iniziare la cor...

"Secondo lei si dovrebbe dimettere da europarlamentare?", ha insistito il padrone di casa. "Certo che si dovrebbe dimettere", ha replicato Susanna Ceccardi. "Ma lo farà secondo lei?", gli ha domandato Parenzo. "Lui ha ottenuto quel seggio grazie alla Lega, io non credo che lo faccia perché non è un uomo d'onore", ha chiosato lei.

tag
roberto vannacci
susanna ceccardi
l'aria che tira
lega

Il generale a Realpolitik Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

La politica a scuola "Solidarietà ad Askatasuna": gli studenti del liceo Visconti insultano i leghisti

Da Parenzo Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

ti potrebbero interessare

Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

Sicurezza, l'intervento di Mattarella: come cambia il pacchetto del governo

Sicurezza, l'intervento di Mattarella: come cambia il pacchetto del governo

Giorgia Meloni, "chi incontrerà alle Olimpiadi": tam tam impazzito

Giorgia Meloni, "chi incontrerà alle Olimpiadi": tam tam impazzito

Redazione
Mattarella, "rilievi sul pacchetto sicurezza": cosa farà ora il governo

Mattarella, "rilievi sul pacchetto sicurezza": cosa farà ora il governo