Generale Vannacci, l'affondo di Susanna Ceccardi: "Non è un uomo d'onore"

"L'addio del generale vi crea un problema o è invece il vostro 25 aprile, la festa della liberazione?". David Parenzo, nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira - il talk show politico di La7 - ha rotto subito gli indugi. E ha chiesto un commento alla sua ospite Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, sulla decisione del generale Vannacci di lasciare il partito per il quale era stato nominato vicesegretario da Matteo Salvini.
"Conoscendolo meglio, anche a Bruxelles, ha dimostrato di non saper sostenere assolutamente il ruolo - ha spiegato l’eurodeputata della Lega -. Si è montato la testa politicamente, ha dimostrato che le parole lealtà, onore, rispetto dei militanti, di chi lo ha candidato, di chi ci ha creduto, non contassero assolutamente niente. Ha usato la politica, ha usato la Lega come un taxi per fare il suo partito e insomma, faccia un po' quello che crede".
"Secondo lei si dovrebbe dimettere da europarlamentare?", ha insistito il padrone di casa. "Certo che si dovrebbe dimettere", ha replicato Susanna Ceccardi. "Ma lo farà secondo lei?", gli ha domandato Parenzo. "Lui ha ottenuto quel seggio grazie alla Lega, io non credo che lo faccia perché non è un uomo d'onore", ha chiosato lei.
