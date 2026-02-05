Sondaggio supermedia, Fdi in testa e Pd in crollo totale: a destra c'è una sorpresa

Fratelli d'Italia resta il partito più amato dagli italiani, il Partito democratico continua a crollare nei consensi e nel centrodestra c'è un balzo clamoroso. Consueto appuntamento con la supermedia sondaggi di Youtrend per Agi sulle intenzioni di voto e le variazioni rispetto allo scorso 22 gennaio. Come detto, il partito guidato da Giorgia Meloni è in testa, anche se cala dello 0,1% e si attesta così al 29,9%. Restando dalle parti della maggioranza di governo, troviamo il boom di Forza Italia, che cresce dello 0,3% e sale così all'8,9%. Dietro c'è la Lega di Matteo Salvini, che cala dello 0,1% e si piazza così all'8%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Pd in netto calo dello 0,2%: ora è al 22%. Scende anche il Movimento Cinque Stelle dello 0,1% e si piazza così al 12,2%. Stabile invece Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4%.