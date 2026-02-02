Libero logo
TgLa7, sondaggio-Mentana: FdI sale e il Pd cala. Tutte le cifre

lunedì 2 febbraio 2026
Altro giro, altro sondaggio. L'appuntamento è quello canonico, classico del lunedì sera al TgLa7 condotto da Enrico Mentana, l'edizione è quella del 2 febbraio. Un sondaggio, quello firmato Swg, che fotografa un quadro relativamente stabile. Eppure, alcune direttrici appaiono chiare: Fratelli d'Italia continua a salire, mentre i principali partiti d'opposizione lasciano sul tappeto dei decimali.

Entrando nel dettaglio, la formazione guidata da Giorgia Meloni sale dello 0,1% portandosi al 31,3 per cento. Un vantaggio siderale sul Pd, che cala dello 0,1% e si porta al 22,5 per cento. Calo di un decimale anche per il M5s, che scivola al 12 per cento tondo tondo.

Dunque Forza Italia, stabile all'8,2%, e la Lega che perde lo 0,3%, assestandosi al 7,7 per cento. E ancora Verdi e Sinistra, in calo dello 0,1% al 6,5 per cento.

Tra le altre forze, Azione sale di un decimale al 3,1%; Italia Viva rosicchia lo 0,2% e viene quotata al 2,2%; +Europa e Noi Moderati salgono di un decimale e, rispettivamente, vengono dati all'1,4 e all'1,2 per cento. Complessivamente, le altre liste vengono date al 3,9 per cento. Infine, resta un 32% di interpellati che non si esprimono.

