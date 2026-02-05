Roma, vandalizzata la sede di FdI alla Garbatella: "C'è un clima d'odio"

"Condanniamo con assoluta fermezza il vile atto di vandalizzazione ai danni della sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma avvenuto stanotte - affermano -. Un gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio". Sulle serrande della sede e sui muri adiacenti sono apparse le scritte "Falsa" e "Fasci di merda" insieme ai simboli di falce e martello in rosso.

Vandalizzata nella notte la storica sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni . Lo fanno sapere Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d'Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito.

"Questi episodi sono il frutto di un clima d'odio alimentato da una certa sinistra che fomenta tensioni e delegittimazione, un clima costruito ad arte contro Fratelli d'Italia e contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, bersaglio costante di insulti, attacchi, minacce - scrivono i due parlamentari in una nota -. È ora che a sinistra si assumano le proprie responsabilità: basta con i cattivi maestri, con chi non riesce a condannare limpidamente odio, violenza verbale e gesti vigliacchi come quello avvenuto in nottata. La politica torni al confronto delle idee, non alla sopraffazione e all'intimidazione, perché è inaccettabile che la paura diventi strumento di lotta politica. Chi pensa di intimorirci sappia però che si sbaglia di grosso: Fratelli d'Italia non indietreggia di un millimetro, rimanendo vicina ai territori e ai bisogni dei cittadini tanto a Roma quanto nel resto della nostra Nazione".