Roberto Vannacci, il peso del generale: quanto prenderebbe oggi

di
mercoledì 11 febbraio 2026
Roberto Vannacci, il peso del generale: quanto prenderebbe oggi

2' di lettura

Tra il 2,6 e il 3,3%: questa la percentuale di voti che potrebbe prendere Futuro Nazionale, il nuovo partito d Roberto Vannacci, se si andasse a elezioni oggi. Lo dicono i sondaggi condotti dalle società Eumetra e Swg. Per ora, però, si tratta di voti potenziali che vanno conquistati e trasformati in consensi veri. I suffragi potenziali per il generale ed eurodeputato eletto con la Lega provengono soprattutto dalle regioni del Nord Est e in generale dalle classi sociali meno elevate, in particolare gli operai, dove la disponibilità a votarlo raggiunge il 16%. Lo riporta Italia Oggi. 

Il mercato potenziale per il generale riguarda gli elettori della Lega ma anche quelli di Forza Italia e Fratelli d'Italia. E non solo: si estenderebbe pure ad altre forze politiche e a chi finora aveva deciso di astenersi alle prossime Politiche. L'attuale percentuale di consensi per Futuro Nazionale, rilevata la settimana scorsa, potrà crescere o calare rapidamente in base a come Vannacci deciderà di gestire la campagna prima delle elezioni del 2027.

Prendendo in considerazione i possibili scenari, non è escluso che la Lega torni a riappropriarsi della sua dimensione territoriale originaria, aumentando così la sua base elettorale e virando verso posizioni più moderate. Cosa che potrebbe trasformare il centrodestra in un polo attrattivo anche per forze diverse, come Azione di Carlo Calenda, che di recente ha iniziato a dialogare con Forza Italia. Molto, come scrive il sondaggista Renato Mannheimer su Italia Oggi, dipenderà dalle scelte che farà il segretario del Carroccio Matteo Salvini e anche dalla linea della leader di FdI e premier Giorgia Meloni.

Redazione
Francesco Storace