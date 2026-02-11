Roberto Vannacci, il peso del generale: quanto prenderebbe oggi

Tra il 2,6 e il 3,3%: questa la percentuale di voti che potrebbe prendere Futuro Nazionale, il nuovo partito d Roberto Vannacci, se si andasse a elezioni oggi. Lo dicono i sondaggi condotti dalle società Eumetra e Swg. Per ora, però, si tratta di voti potenziali che vanno conquistati e trasformati in consensi veri. I suffragi potenziali per il generale ed eurodeputato eletto con la Lega provengono soprattutto dalle regioni del Nord Est e in generale dalle classi sociali meno elevate, in particolare gli operai, dove la disponibilità a votarlo raggiunge il 16%. Lo riporta Italia Oggi.

Il mercato potenziale per il generale riguarda gli elettori della Lega ma anche quelli di Forza Italia e Fratelli d'Italia. E non solo: si estenderebbe pure ad altre forze politiche e a chi finora aveva deciso di astenersi alle prossime Politiche. L'attuale percentuale di consensi per Futuro Nazionale, rilevata la settimana scorsa, potrà crescere o calare rapidamente in base a come Vannacci deciderà di gestire la campagna prima delle elezioni del 2027.