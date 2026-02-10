Il sondaggio che azzera la sinistra, numeri clamorosi tra Pd e 5s: "Sì all'uso della forza"

Una ricerca dell’Osservatorio Monitoring Democracy dell’Università Bocconi, condotta con SWG su un campione rappresentativo di 2.010 italiani tra gennaio e ottobre 2025, evidenzia un netto aumento della tolleranza verso l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti, anche quando le proteste sono non violente.Rispetto al 2024, cresce significativamente il consenso per una linea di "tolleranza zero", soprattutto tra gli elettori di centrodestra. Circa la metà degli elettori di Fratelli d’Italia e Lega, e quasi il 40% di quelli di Forza Italia, giustifica l’uso della forza in caso di violazioni di legge, pure in assenza di violenza da parte dei manifestanti.
Tra gli elettori azzurri, la percentuale che accetta cariche e idranti solo in caso di scontri fisici è scesa dal 59% al 49,3%. Diminuisce anche la quota che limita gli interventi di polizia ai soli casi di "grave pericolo di vita" per gli agenti; tra i meloniani, chi rifiuta la violenza "in qualsiasi circostanza" è sceso al 2,1% (era 4,5%).
Dl Sicurezza, il sondaggio annichilisce la sinistra: "L'84% degli studenti sta col governo"Gli studenti stanno col governo: secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, l'84% dei ragazzi è favorevole ...
Ma la vera novità, come sottolinea ilCorriere, è a sinistra dove aumenta la quota di coloro che chiedono l'uso della forza per evitare che si ripetano i fatti di Torino e recentemente quelli di Milano. Il Pd (24%) e gli astenuti (30%) mantengono un rifiuto stabile della violenza in ogni caso; AVS non accetta repressione tout court, mentre il M5S registra il 52,2% di consensi per interventi repressivi solo contro manifestanti violenti.