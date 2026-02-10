Il sondaggio che azzera la sinistra, numeri clamorosi tra Pd e 5s: "Sì all'uso della forza"

Una ricerca dell’Osservatorio Monitoring Democracy dell’Università Bocconi, condotta con SWG su un campione rappresentativo di 2.010 italiani tra gennaio e ottobre 2025, evidenzia un netto aumento della tolleranza verso l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine contro i manifestanti, anche quando le proteste sono non violente.Rispetto al 2024, cresce significativamente il consenso per una linea di "tolleranza zero", soprattutto tra gli elettori di centrodestra. Circa la metà degli elettori di Fratelli d’Italia e Lega, e quasi il 40% di quelli di Forza Italia, giustifica l’uso della forza in caso di violazioni di legge, pure in assenza di violenza da parte dei manifestanti.

Tra gli elettori azzurri, la percentuale che accetta cariche e idranti solo in caso di scontri fisici è scesa dal 59% al 49,3%. Diminuisce anche la quota che limita gli interventi di polizia ai soli casi di "grave pericolo di vita" per gli agenti; tra i meloniani, chi rifiuta la violenza "in qualsiasi circostanza" è sceso al 2,1% (era 4,5%).