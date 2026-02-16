Francia, il sondaggio: "Sono terroristi", il 94% vuole vietare gli "antifa"

«I gruppi “antifa” dovrebbero essere considerati organizzazioni terroristiche?». In poche ore il sondaggio lanciato dal quotidiano francese Le Figaro ha superato quota 100mila risposte. E il sì ha raggiunto il 94%. Le scene del tremendo pestaggio che a Lione ha portato alla morte del 23enne Quentin D., militante identitario francese e studente universitario di matematica, sono ancora nei nostri occhi. Nell’atto di difendere le componenti del Collectif Némésis l’attivista, come ha ricostruito il legale della famiglia, è caduto nell’imboscata tesa da «individui organizzati e addestrati, di gran lunga superiori in numero e armati, alcuni con il volto mascherato». Secondi interminabili che a queste latitudini hanno riportato alla memoria i tragici destini di Sergio Ramelli, dei ragazzi di Acca Larenzia, di Carlo Falvella e di tutti quei giovani che sono morti per mano dell’antifascismo.

Il professor universitario dell’Università Lione-II, Fabrice Balance, ha scritto che «Quentin è morto perché si opponeva al progetto di distruzione dell’università portato avanti dall’estrema sinistra». Il docente, lo scorso aprile, è stato preso di mira e minacciato da alcuni militanti antifascisti. Eppure, nonostante la tragica circostanza, c’è chi stravolge la realtà come il deputato de La France insoumise Éric Coquerel: «Condanniamo ogni forma di violenza. Ma quello che sta succedendo a Lione da anni è che ci sono gruppi di estrema destra che seminano il terrore nelle strade della città».