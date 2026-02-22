Referendum giustizia, "remuntada"? Menzogna della sinistra: ecco l'ultimo sondaggio

I sondaggi smentiscono le balle del fronte del "No" sulla presunta, e inesistente, rimonta in vista del referendum sulla Giustizia. Altro che testa a testa o sorpassi dell’ultima ora: i numeri raccontano una storia diversa e ridimensionano il racconto di una sfida riaperta. A un mese dal voto del 22 e 23 marzo, il Sì resta avanti con il 53% contro il 47% del No, e nelle ultime due settimane il divario non si è mosso di un millimetro.

A fotografare la situazione è il primo rapporto di Human Data, la piattaforma AI-driven lanciata da SocialCom e Spin Factor che analizza dati social e ricerche demoscopiche. Cifre di cui dà conto Il Giornale, numeri che smentiscono il tam-tam mediatico su una fantomatica “remuntada” del No. I numeri, al contrario, confermano un vantaggio stabile per i sostenitori della riforma e della separazione delle carriere.