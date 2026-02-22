Libero logo
Referendum giustizia, "remuntada"? Menzogna della sinistra: ecco l'ultimo sondaggio

domenica 22 febbraio 2026
1' di lettura

I sondaggi smentiscono le balle del fronte del "No" sulla presunta, e inesistente, rimonta in vista del referendum sulla Giustizia. Altro che testa a testa o sorpassi dell’ultima ora: i numeri raccontano una storia diversa e ridimensionano il racconto di una sfida riaperta. A un mese dal voto del 22 e 23 marzo, il Sì resta avanti con il 53% contro il 47% del No, e nelle ultime due settimane il divario non si è mosso di un millimetro.

A fotografare la situazione è il primo rapporto di Human Data, la piattaforma AI-driven lanciata da SocialCom e Spin Factor che analizza dati social e ricerche demoscopiche. Cifre di cui dà conto Il Giornale, numeri che smentiscono il tam-tam mediatico su una fantomatica “remuntada” del No. I numeri, al contrario, confermano un vantaggio stabile per i sostenitori della riforma e della separazione delle carriere.

Non solo percentuali. L’analisi entra nel merito delle argomentazioni che animano il dibattito online. Tra i favorevoli prevalgono i temi della separazione delle carriere e della terzietà del giudice (25%), seguiti dalla tutela dell’imputato (20%), dalla responsabilità del magistrato (18%), dallo stop allo strapotere delle correnti (16%) e dalla modernizzazione della giustizia (13%).

Sul fronte opposto, chi sostiene il No concentra le proprie critiche sul rischio di controllo politico sul pm (31%), sulla politicizzazione del referendum (21%), sull’inadeguatezza del sorteggio (17%), su una riforma ritenuta lontana dai bisogni reali (15%) e sui costi delle nuove strutture (11%).

Silvia Albano, la sconcertante risposta sulla magistratura di sinistra

No, neppure l'appello di Sergio Mattarella sembra essere stato in grado di stemperare la tensione sulla giustizia, i...
referendum giustizia



Corrado Ocone
Tommaso Montesano