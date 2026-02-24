Roberto Vannacci, la prima alleanza: la decisione del Generale

Dopo il traumatico addio alla Lega, per il generale Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, il partito che ha appena fondato, arriva l'ora delle decisioni. Per esempio in Europa, dove Vannacci sceglie di entrare nel gruppo Esn.
L’annuncio arriva da Bruxelles, durante una conferenza stampa del capogruppo René Aust, esponente di AfD, che ufficializza l’adesione dell’eurodeputato italiano alla famiglia sovranista dell’Europa delle nazioni sovrane, formazione di destra radicale promossa proprio dal partito tedesco.
Roberto Vannacci, la 'proposta indecente' al Generale: "Un fascista, ma ci farei sesso"“È fascista, il suo è un partito fascista ma con lui farei sesso”. Ospite da Giuseppe Cruciani...
Per Vannacci si tratta del primo approdo politico dopo la rottura con la Lega e la nascita di Futuro Nazionale, un passaggio che segna la collocazione europea del nuovo progetto. "È un piacere entrare a far parte nel gruppo dell'Europa delle nazioni sovrane. Mi riconosco totalmente nei principi e nei valori dell'Ens", ha dichiarato. E ancora: "Insieme faremo un grande lavoro".
Parole accolte con favore da Aust, che ha sottolineato la sintonia politica con il generale: "Per noi è un grande onore poterti accogliere nel nostro gruppo e puntiamo su una eccellente collaborazione". Il capogruppo ha poi precisato: "Avremmo accolto solo deputati fedeli ai loro principi non c'è dubbio in questo caso. Nelle prossime settimane e mesi questa resterà la situazione per fare un lavoro importante al Parlamento europeo e in patria. Abbiamo discusso su punti comuni e differenze e il risultato è che abbiamo pochissime differenze ma possiamo trovare un denominatore comunque per la politica economica e migratoria", conclude Aust.