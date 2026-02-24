Roberto Vannacci, la prima alleanza: la decisione del Generale

Per Vannacci si tratta del primo approdo politico dopo la rottura con la Lega e la nascita di Futuro Nazionale, un passaggio che segna la collocazione europea del nuovo progetto. "È un piacere entrare a far parte nel gruppo dell'Europa delle nazioni sovrane. Mi riconosco totalmente nei principi e nei valori dell'Ens", ha dichiarato. E ancora: "Insieme faremo un grande lavoro".

Parole accolte con favore da Aust, che ha sottolineato la sintonia politica con il generale: "Per noi è un grande onore poterti accogliere nel nostro gruppo e puntiamo su una eccellente collaborazione". Il capogruppo ha poi precisato: "Avremmo accolto solo deputati fedeli ai loro principi non c'è dubbio in questo caso. Nelle prossime settimane e mesi questa resterà la situazione per fare un lavoro importante al Parlamento europeo e in patria. Abbiamo discusso su punti comuni e differenze e il risultato è che abbiamo pochissime differenze ma possiamo trovare un denominatore comunque per la politica economica e migratoria", conclude Aust.