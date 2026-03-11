Famiglia nel bosco, rumors: il ddl ad hoc del governo, ecco cosa contiene

Il centrodestra prepara un nuovo disegno di legge sull’affido dei minori, nato anche sull’onda delle polemiche per il caso della “famiglia nel bosco”. L’iniziativa, che la maggioranza intende portare avanti prima del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere, come riporta ilFoglio, arriva dopo le critiche della premier Giorgia Meloni alla decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare una madre dalla casa e separarla dai figli.

Meloni ha parlato di decisioni “figlie anche di letture ideologiche” e di un provvedimento che infliggerebbe ai bambini “un altro pesantissimo trauma”. Sulla vicenda il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto l’invio di ispettori, su impulso della stessa presidente del Consiglio. Dure anche le reazioni degli altri leader della maggioranza: Matteo Salvini ha dichiarato di “vergognarsi per come si sta comportando lo Stato italiano”, mentre Antonio Tajani ha sottolineato che andrebbe sempre preservata la compattezza del nucleo familiare per garantire stabilità psicologica ai figli.