Giorgia Meloni da Fedez, Nicola Fratoianni farnetica: "I giovani ti sgamano"

Parte Nicola Fratoianni , deputato di Alleanza Verdi Sinistra e leader di Sinistra Italiana: "Meloni si ricorda dei giovani a pochi giorni dal voto e va a Pulp Podcast. Un tempismo particolare. Se ci teneva davvero ai giovani, al loro voto e alla loro opinione poteva permettere a 5 milioni di persone di votare fuorisede . Ma il suo governo lo ha negato". "Ah giusto, dimenticavo: lo hanno negato - prosegue il leader rossoverde su Facebook - quando erano convinti di vincere a mani basse e non volevano che le persone andassero a votare... Meloni può fare tutti i podcast che vuole - conclude Fratoianni - e può anche inventarsi una canzone trap in queste ore, mi pare serva a molto poco. I giovani sgamano sempre gli ipocriti".

Ancora più velenoso Luca Pirondini, neo-capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, secondo cui Meloni "ha uno strano rapporto con la sua agenda. Il tempo per andare da Fedez lo trova. Per scimmiottare Chiara Ferragni e fare tutorial sui social pure. Ma per spiegare agli italiani perché il suo sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro fosse socio in una società insieme alla famiglia del prestanome del clan Senese, no. Meloni, parlaci di Delmastro. O hai paura di dire qualcosa a pochi giorni dal referendum? O la tua strategia è sempre e comunque coprire i tuoi anche quando le ombre su di loro sono devastanti, come hai fatto con Daniela Santanchè?". "Delmastro non può restare dove sta - prosegue il grillino -, anche alla luce del fatto che quel ruolo societario non sarebbe stato comunicato al Parlamento. Una cosa è certa comunque: il silenzio della premier davanti a fatti così gravi non è strategia. Dimostra solo debolezza, pavidità, complicità. Meloni, parlaci di Delmastro".