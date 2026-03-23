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Referendum, in che regioni ha vinto il "Sì" (e quel dato clamoroso sui partiti)

lunedì 23 marzo 2026
Referendum, in che regioni ha vinto il "Sì" (e quel dato clamoroso sui partiti)

2' di lettura

A un certo punto del pomeriggio, a risultato sul referendum giustizia per così dire già "acquisito", l'exit poll Opinio per Rai 1 sgancia un dato che ha del clamoroso, come sottolinea anche Lorenzo Pregliasco: sarebbero stati di più i "No" nel centrodestra che i "Sì" nel centrosinistra.

I numeri vanno presi con le pinze, ovviamente, ma spulciando i singoli partiti balzano all'occhio dei paradossi. Il primo è che tra gli elettori di Forza Italia, il soggetto che più ha spinto per la riforma, addirittura il 17,9% ha votato contro. Nella Lega i pro-No sono stati il 14,1%, appena l'11,2% dentro Fratelli d'Italia

Assai più granitico l'elettorato delle opposizioni. Nel Pd i "Sì"sono stati solo il 9,6%, il 6,9% tra i simpatizzanti di Avs e, sorpresa, il 13% di chi vota i 5 Stelle

Molto più solido, e altrettanto significativo, la "mappa" del voto. Sono tre le Regioni che, a scrutinio quasi ultimato, fanno registrare la vittoria del Sì: in Friuli Venezia Giulia è al 54,49%, in Lombardia è al 53,79% e in Veneto al 58,23 per cento. Si tratta di tre regioni storicamente amministrate dal centrodestra.

Allo stesso modo, a certificare un voto politicizzato e ideologico, dopo una campagna elettorale all'insegna della "Resistenza", ci sono i dati dalle due roccaforti rosse per eccellenza, l'Emilia Romagna e la Toscana.

Quest'ultima è la regione in cui il No raggiunge il suo massimo nazionale, al 58 per cento.  "Orgoglio e soddisfazione per una Toscana che in questo referendum ha saputo essere la prima regione nella scelta del No, contribuendo in modo determinante all'affermazione di un indirizzo politico che dice a questo governo: giù le mani dal controllo politico e dall'indebolimento dell'autogoverno della magistratura come ordine indipendente e autonomo", sono le parole del governatore Eugenio Giani. "Un successo netto che non lascia adito a discussioni", ha osservato il presidente dem sui social. "La Toscana è stata tra le regioni con l'affluenza più alta d'Italia - ha scritto nel post -, con oltre il 66% dei cittadini al voto. E' il segno di una comunità viva, che non si tira indietro, che sceglie di esserci. Da qui si riparte, con serietà e responsabilità. Perché la democrazia non è mai scontata. E oggi, ancora una volta, abbiamo scelto di prendercene cura". L'Emilia rossa è invece prima per affluenza, con il No al 57%. 

"Io spero che sia l'ultima volta nella storia della Repubblica dove una delle due parti cerca di imporre una riforma. È una lezione, credo che ormai tutti dovrebbero aver imparato", sentenzia il governatore Michele De Pascale, pure lui del Pd. Dalle urne, conclude, è arrivata una "risposta molto chiara" a quello che definisce "l'atto arrogante di cambiare unilateralmente la Costituzione". 

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