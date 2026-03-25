Daniela Santanchè, boatos in Aula: che cosa sta per accadere

In questo contesto, nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, Santanché è arrivata al dicastero senza rilasciare commenti. Il suo portavoce ha fatto sapere che la "Pitonessa" ha l'agenda piena, impegni fino a sera. E le dimissioni? Arriveranno, assicura Lucio Malan , capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia: "Quanto al ministro Santanchè, come tutti i membri del governo, seguirà le indicazioni del presidente del consiglio", ha scandito Malan in aula.

Dunque, le parole di Carlo Calenda, il quale sempre dall'Aula ha rimarcato: "Il senatore Malan, mi sembra di capire, ci ha confermato che il ministro Santanchè si dimetterà". Poi c'è chi, come Giuseppe Conte, cavalca il caso con i consueti toni incendiari, tra fango e insulti. "Doveva essere il ponte dell'Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles... e invece scopriamo che Meloni fatica a far dimettere la sua ministra e compagna di partito Santanchè. Che situazione indecorosa per le Istituzioni! Al danno di immagine di questi anni si aggiunge adesso l'imbarazzo di uno stallo che rivela tutta la debolezza della premier", sparacchia il leader del M5s sui social. Tutto secondo copione...